Moto2 Gp Francia- Prima sessione a Locatelli, seconda a Binder

Una Moto2 nel segno di Baldassarri riparte dalla Francia dove si aspetta soprattutto la reazione di Schrotter come ammesso da lui stesso. Nella prima sessione, dominio Locatelli in 1:36:894. Il pilota italiano timbra la sorpresa di giornata in una sessione inattesa quanto straordinaria. Secondo Schrotter staccato di 135 millesimi e in un ritardo abbastanza netto, seppure non preoccupa. Terzo Binder a 216 millesimi, ma in grande spolvero la sua KTM. Quarto Lowes, il quale dimostra di essere un pericolo costante e per nulla da sottovalutare, quinto Gardner e sempre più pilota da tenere sott'occhio. Sesto (e che bella notizia per noi italiani) un Bulega assolutamente ritrovato e che comincia a capire la nuova categoria. Settimo Pasini e il motivo per cui sia stato messo da parte dalla categoria lo dovranno spiegare, in quanto è un pilota adatto alla categoria e protagonista. Ottavo Luthi in difficoltà in Europa, nono Baldassarri e decimo Marquez, ma sono tre piloti da gara e qualifica. Nella seconda sessione, vola Binder in 1:36:551 e tempo assolutamente migliorato dalla mattinata. Il pilota della KTM si mette davanti a Gardner di soli 49 millesimi, mentre terzo il nostro Baldassarri, staccato di 117 millesimi e assolutamente dentro i giochi del podio. Quarto Fernandez e quinto Pasini e fortuna dovevano essere due piloti che si davano bolliti nel circus. Sesto Schrotter e qualche difficoltà di troppo si è vista in pista, settimo Locatelli e ora bisogna metterlo come grande rivelazione delle libere di oggi. Ottavo Corsi in crescita dalla mattinata, ma lontano dal poter competere. Nono Marquez in crrisi e decimo Bastianini e undicesimo Bulega, entrambi positivi il secondo in particolare. Luthi ha visto troppe difficoltà come Navarro protagonista in Spagna.