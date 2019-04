Moto2 Gp Argentina- Il riassunto del venerdi di libere

Moto2 che parte sotto dei buoni segnali per il nostro tricolore, dopo la vittoria nel deserto qatariota di Baldassarri. Nella prima sessione, vola uno straordinario ed immenso Marini in 1:44:220, che stacca di soli 20 millesimi Lowes secondo, ma assolutamente tornato protagonista. Terzo un ottimo Schrotter, a 131 millesimi di ritardo, quarto Binder su una KTM che continua assolutamente a convincere. Quinto Marquez, sperando sia di buon auspicio pervederlo competere in gara, sesto Vierge ad alti livelli in questo inizio di stagione, settimo Luthi abbastanza in crisi nella prima sessione, mentre ottavo Gardner, ormai una bella e perfetta certezza della categoria. Nono Lecuona e decimo Fernandez e attenzione ai piloti spagnoli che hanno dimostrato di essere veloci e competitivi. Baldassarri chiude dodicesimo e Bastianini solo sedicesimo. Gli altri azzurri tutti dietro Locatelli ventesimo, ma peggio DiGiannantonio, Corsi, Bulega e Bezzecchi in crisi nera i giovani della Moto3 dello scorso anno. Nella seconda sessione, migliora decisamente Luthi in 1:43:353, migliorando nettamente il tempo della mattinata. Seconda posizione e conferma per Lowes, terzo Gardner (a conferma che è sempre più una realtà della categoria della Moto2 e non solo un rincalzo). Quarto Fernandez con una bella prestazione e con sicurezza. Buone notizie per noi italiani con il quinto posto targato Bulega e il sesto di Marini, a cu va aggiunta la settima casella per Baldassarri e i nostri tre possono ambire alla topo ten finale, soprattutto ci auguriamo Bulega dopo un Qatar sfortunato. Ottavo e migliora Navarro, nono Martin con una prestazione da talento e campione del mondo Moto3 quale lui è e decimo Schrotter, a cui va aggiunto non sia stato perfettissimo nelle sessioni oggi. Malissimo Marquez che precipita quindicesimo, mentre diciasettesimo Bastianini. Una Moto2 assolutamente incerta e fare una previsione per la qualifica rimane francamente impossibile.