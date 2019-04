Moto2 Gp Qatar- Baldassarri c'è e vince la prima gara

La legge Morbidelli e Bagnaia secondo la vittoria in Qatar porta alla vittoria del Mondiale, ci può far bene sperare. A Losail, nella prima della stagione in Moto2, Lorenzo Baldassarri vince e porta a casa una vittoria fondamentale in una gara controllata dai primi giri, dove il pilota italiano ha da subito dettato il suo ritmo. Se la vittoria sembrava scontata in tutta la gara, nei giri finali il nostro pilota ha dovuto sudare contro un Luthi pazzesco, autore di una rimonta meravigliosa dopo essere partito male. La vittoria di Balda arriva al termine di un ultimo giro deciso al fotofinish, ma portata a casa in maniera giusta e meritata. Terzo uno Schrotter, partito bene ma con delle difficoltà dimostrate nella seconda metà di gara, prendendo il terzo gradino ai danni di un Gardner, quarto e con immenso rammarico. Quinto un grande Fernandez, assoluto protagonista di una ripresa al volo della sua gara. Sesto un positivo Lowes e settimo Marquez, entrambi un po in crisi di identità nella prima gara stagionale. Ottavo un Marini lontano dal podio e in netta difficoltà dalle prime battute, nono il migliore dei rookie Bastianini, risalito anche lui e decimo Vierge, partito benissimo con idea podio, ma sceso e crollato nella seconda parte. Undicesimo DiGiannantonio in grande spolvero, quindicesimo il campione del mondo Moto3 Martin, mentre cade Bezzecchi e chiude in fondo. Lacrime e caduta per Bulega alla seconda curva del primo giro e grande dispiacere, dopo un ottimo warm-up della mattinata. Baldassarri comincia bene e sognare dopo Morbido e Pecco gli anni scorsi è assolutamente lecito.