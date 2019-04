Moto2 Gp Qatar terze libere- Baldassarri leader della classifica combinata

La Moto2 ci consegna la combinata in vista delle qualifiche delle 16:30. Una classifica che parla ancora italiano con Lorenzo Baldassarri che si mette davanti a tutti con il tempo di 1:58:635.

Il pilota azzurro si nasconde un po' nella terza sessione e lascia spazio al secondo di classifica Schrotter con il tempo di 1:58:869 come migliore prestazione e che si candida, dopo questa due giorni e mezzo, a un possibile poleman del pomeriggio. Terza la sorpresa Gardner, in difficoltà nella terza sessione, ma che ha sfruttato 1:58:899 della giornata di ieri.

Quarto un interessantissimo Lowes, quinto Alex Marquez, da cui bisogna aspettarsi decisamente di più nell'anno che deve vederlo salire di categoria a fine stagione. Sesto Navarro con una prestazione per nulla da rookie della categoria, mentre Italia settima con Locatelli, in ascesa dopo la pessima stagione scorsa. Ottavo Binder su una KTM che deve dimostrare, per forza, di essere una moto competitiva anche senza Oliveira, nono Vierge, dimostrandosi in salute il pilota catalano. Decimo il nostro rookie Enea Bastianini, arrivato in grande spolvero da una stagione travagliata e non poco in Moto3. Undicesimo Fernandez, compagno di Baldassarri, dodicesimo Bendsneyder, mentre ultimi due posti in Q2 per Luthi e Martin. Malissimo il nostro Marini, ma non per questo da sottovalutare stasera in qualifica, mentre Bulega, DiGiannantonio e Bezzecchi partono dalla Q1, come lo stesso Luca marini dello Sky Racing Team. In chiusura, in bocca al lupo forte a Salac, dopo la pessima e brutta caduta nelle terze libere di Moto3, per gli esami in ospedale dove è stato trasferito. Alle 16:15 circa, non perdetevi le qualifiche di una Moto2 assolutamente incerta e con una pole di Baldassarri o di Schrotter che si può decidere all'ultimo respiro.