MotoGp Gp del Qatar libere 2- Marc Marquez domina la seconda sessione

La seconda sessione delle libere della MotoGp a Losail stravolge tutte le regole viste nella prima. Il campione del mondo Marquez decide di piazzare la sua Honda davanti a tutti e tanto per gradire abbatte ogni record della pista, chiudendo la prima posizione in 1:54:380. La forza e il talento, quando escono, sono solo da applausi a scena aperta.

Secondo si piazza un Vinales in grande spolvero, staccato solo di 474 millesimi e assolutamente veloce in questa giornata. Terzo uno straordinario Miller a 528 millesimi, ma ottima prestazione per lui. Attenzione al quarto tempo di Petrucci, primo delle due Ducati ufficiali a 673 millesimi. Quinto il rookie Quartararo, in questo primo giorno dove sembra non temere il confronto con i grandi e chiude staccato di 774 millesimi. Sesto Dovizioso, non una giornata brillante per il pilota di Forlì, ma da cui ci aspettiamo molto meglio. Settimo Morbidelli, molto positivo in questa giornata, nonostante una brutta scivolata alla prima curva. Ottavo Rins con una Suzuki che vola e che unisce il decimo posto di uno straordinario Mir, intervallati dal nono posto di Aleix Espargaro. Si nasconde troppo Rossi solo sedicesimo, ma è sembrata davvero solo una tattica del pilota veterano. Diciannovesimo Iannone e partenza di stagione in Aprilia negativa. Solo undicesimo Lorenzo, quattordicesimo Bagnaia. Ora bisognerà vedere se anticipare la gara, in quanto pare che i piloti non gradiscano molto il grip dell'asfalto con alta umidità, ma decisione che arriva nelle prossime ore. Intanto domani prepariamoci a un bellissimo spettacolo.