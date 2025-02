MotoGP, Tech3 - A Sepang Van der Mark al posto di Folger

Dopo aver sfiorato l'esordio ad Aragon, sulla M1 ufficiale, Michael Van der Mark farà il suo esordio in MotoGP a Sepang, a bordo della M1 del Team satellite Tech3, che si avvarrà delle capacità del pilota olandese per sostituire Jonas Folger, ancora out a causa della mononucleosi che gli ha fatto saltare i primi due GP asiatici e che, molto probabilmente, lo costringerà a rinunciare anche alla gara di Valencia.

Dopo aver fatto soltanto da spettatore ad Aragon, complice il recupero lampo di Valentino Rossi, il centauro della casa di Iwata avrà la sua chance in questa ultima gara del trittico asiatico e chissà che non riesca a tenere la sella anche per il round finale di Valencia. Di sicuro, per Tech3, un pilota di sostanza, aggressivo e molto interessante, che arriva dopo le due deludenti prestazioni di Kohta Nozane - chiamato in Giappone a sostituire Folger e ritiratosi a causa di una caduta - e dell'esperto Brook Parkes, che però non è riuscito a fare meglio del 22esimo posto.

Eccitatissimo, Van der Mark ha commentato con entusiasmo la notizia: "Ovviamente sono molto eccitato. Sono arrivato molto vicino ad avere la possibilità di guidare una MotoGP poche settimane fa, ma alla fine non è andata in porto. Quando Herve mi ha chiamato, dunque, non ho potuto dire di no, anche se il mio calendario era fitto di impegni. Sono molto felice e non vedo l'ora di cominciare questa avventura".

L'olandese sta vivendo un buon momento nel WSBK e viene da una serie di risultati positivi, su cui spiccano i due podi del Portogallo e di Magny-Cours. Inoltre, il centauro ex-Honda Ten Kate conosce bene il circuito di Sepang, sul quale ha gareggiato lo scorso anno: "Fortunatamente conosco Sepang, ma i piloti di MotoGP hanno fatto diverse giornate di test lì, quindi saranno tutti molto veloci. Tuttavia, voglio solo pensare a godermi questo fine settimana, per migliorarmi e per capire com'è guidare una M1".

Il tutto arriva, come detto, in un momento di grande forma per l'olandese, che vuole ringraziare Yamaha e Poncharal per l'occasione: "Sto vivendo un buon momento nel Mondiale Superbike, quindi credo che sia anche quello perfetto per saltare sulla Yamaha MotoGP. Non vedo l'ora di correre e voglio ringraziare ancora Herve e la Yamaha per questa opportunità".