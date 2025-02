Gp d'Australia. Dovizioso gara no e addio Mondiale? "Al momento non ha senso pensare a queste cose"

Andrea Dovizioso ha chiuso solo al 13° posto il Gp d'Austrlia; una settimana dopo la straordinaria vittoria di Motegi, il Mondiale sembra essere scappato via dalle mani del pilota della Ducati, scivolato a -33 punti dal leader Marc Marquez.

Dovizioso ha analizzato così il pessimo week end a Philip Island: "Il risultato finale arriva da un insieme di fattori. Di sicuro il mio errore a inizio gara ha peggiorato la mia posizione finale e il mio distacco dai primi. Devo dire che è un po' una delusione, e non tanto per i punti di distacco nel Mondiale, ma perchè questa gara conferma i limiti di questa moto. Purtroppo non gira, è il nostro lato negativo. Quest'anno siamo migliorati in molti aspetti, ma in questo tipo di piste proprio non riusciamo ad andare, i nostri limiti si amplificano. Tutte le Ducati oggi hanno fatto fatica".

"Chiaro che è un peccato per il Campionato, sarebbe stato belle essere più vicini. Ma questo è quanto. La delusione c'è, ma dobbiamo pensare ora alla Malesia e a portare a casa il massimo da quella gara. Essere a 33 punti da Marquez ha chiaramente complicato di molto la corsa al titolo. Dobbiamo rimanere positivi e fare il nostro massimo. A partire dalla Malesia, ma è chiaro che con questi punti di distacco non ha molto senso pensare al campionato e fare calcoli".