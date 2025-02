Phillip Island, Moto2: doppietta KTM con Oliveira e Binder

La gara di Moto2 oggi ci ha regalato un bellissimo spettacolo a Phillip Island. Re indiscusso Miguel Oliveira, che porta la KTM alla vittoria. Secondo posto per un agguerritissimo Brad Binder e terzo per Franco Morbidelli. Solo decimo Thomas Luthi, mentre Pasini, dopo una partenza tutt’altro che brillante, scivola dopo un contatto con Schrotter.

CRONACA – In pole c’è Pasini e, allo spegnimento dei semafori, l’italiano non riesce a mantenere la sua prima posizione, anzi, si ritrova addirittura ottavo, complice una brutta partenza. In testa a tutti Oliveira, seguito da Binder e Morbidelli. Luthi è sesto e ha quindi già recuperato 4 posizioni. Al termine del primo giro Morbidelli guadagna la seconda piazza e, all’inizio del secondo giro, per un contatto, Schrotter tira giù Pasini. Binder si riprende il suo posto dietro a Oliveira, ma Morbidelli gli rimane molto vicino, pronto ad attaccarlo, mentre Luthi è già quarto, ma distaccato dal gruppo di testa. Nel corso dell’undicesimo giro Morbidelli riesce nel suo intento e si mette a caccia di Oliveira, distaccato di un secondo, ma con un ritmo decisamente migliore.

Nel frattempo Binder non vuole rinunciare e lo passa di nuovo, i due sono quindi in continua battaglia con il risultato di far sì che Oliveira scappi via. Il vantaggio in campionato di Morbidelli però aumenta, perché il suo diretto rivale, ossia Luthi, è settimo. Dopo un contatto con Binder, l’italiano perde qualche decimo e si ritrova vicino a Nakagami, pronto ad attaccarlo. Anche Binder ha un piccolo calo, e Morbidelli gli torna alle costole, sia lui che Nakagami lo passano. Oliveira è ormai a 6 secondi e, salvo qualche disastro, è imprendibile, anche se Nakagami, secondo, aumenta il ritmo. Morbidelli perde il podio a favore di Binder e la sua fortuna è che Luthi continua a perdere posizioni. A 4 giri dalla fine viene esposta la bandiera con la croce di S. Andrea che annuncia la presenza di qualche goccia di pioggia.

Mancano due passaggi e Nakagami scivola in terra, Morbidelli agguanta quindi il podio, mentre Oliveira vola verso la vittoria, con Binder secondo. Quarto Raffin, quinto Vierge, sesto Marquez. Settimo un altro italiano, Corsi. Luthi è decimo e precede tre italiani: Bagnaia, Manzi e Baldassarri. Ora Morbidelli può matematicamente chiudere il mondiale a Sepang, tra 7 giorni.

PHILLIP ISLAND, MOTO2, GARA

1 25 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 169.2 39'25.920

2 20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 168.9 +2.974

3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 168.9 +3.846

4 13 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 168.6 +7.348

5 11 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 168.6 +7.403

6 10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 168.3 +12.125

7 9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 168.3 +12.217

8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 168.3 +12.244

9 7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 168.3 +12.475

10 6 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 168.3 +12.605

11 5 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 168.2 +12.971

12 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.7 +20.887

13 3 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.1 +28.821

14 2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 166.9 +31.214

15 1 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 166.7 +34.678

16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 166.7 +34.911

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 166.6 +35.694

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 165.2 +56.487

19 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 165.2 +56.528

20 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 165.2 +56.550

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 165.1 +57.548

22 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 164.9 +1'01.191

23 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 162.3 +1'39.824

Not Classified

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 168.9 2 Laps

57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 162.4 2 Laps

40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 164.1 20 Laps

5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 161.2 23 Laps

9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 158.9 23 Laps

23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 157.5 24 Laps

54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 157.3 24 Laps