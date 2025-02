MotoGP, GP di Aragon. Dovizioso e una gara difficile: "Ho ottenuto il massimo risultato possibile oggi"

GP di Aragon difficile per Andrea Dovizioso; dopo una grande partenza il pilota Ducati ha via via perso posizione fino a chiudere la gara al 7° posto. Una batosta in chiave mondiale, visto che il suo rivale Marquez ha vinto la gara, portando il vantaggio su Dovizioso a 16 punti.

Al termine del Gp è un Dovizioso sconsolato quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti: "Abbiamo accusato più di tutti il fatto di non aver potuto provare il venerdì a causa del meteo. Oggi in gara non eravamo apposto. Generalmente non andavo male, ho recuperato molto in partenza e all'inizio, ero nella posizione giusta ma perdevo troppo nell'ultimo settore. Da metà gara in poi gli altri hanno iniziato a spingere forte e per provare a tenere il ritmo ho consumato troppo la gomma. Peccato perchè ho perso dei punti, ma alla fine non riuscivo quasi più a fermare la moto, e in uscita di curva avevo problemi di trazione. Ho portato a casa il massimo risultato possibile. Sapevamo che non era una pista favorevole per noi, per le caratteristiche del circuito rispetto al mio stile di guida. Però Jorge oggi è andato forte, quindi non era un problema solo della moto, ma anche mio".

Dovizioso nonostante il distacco in classifica da Marquez non perde le speranze per il Campionato Mondiale: "Ci proveremo per il Mondiale fino alla fine, ma anche oggi abbiamo visto che Marquez è molto forte, e anche Vinales non molla nulla".