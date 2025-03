MotoGP, GP Assen: le parole di Rossi, Márquez e Lorenzo a fine gara

Il weekend di Assen si conclude nel segno di Valentino Rossi: il pilota Yamaha, scattato dalla pole position, ha conquistato la vittoria su Marc Márquez, con cui ha lottato fino all’ultima curva, che ha visto un contratto tra i due piloti che comunque sono fortunatamente riusciti a tagliare il traguardo. La terza posizione va a Jorge Lorenzo, scattato in ottava posizione e che riesce a chiudere sul podio. Ecco le dichiarazioni a caldo dei tre protagonisti.

Per Valentino Rossi questo successo è molto significativa, perché gli permette di mantenere la leadership iridata: “Questa vittoria è molto importante per me. Sono riuscito ad essere competitivo per tutto il weekend: ho ottenuto la pole position, sono partito forte e ho cercato di scappare, ma Marc [Márquez] è rimasto sempre con me. Mi sono giocato tutte le mie carte, abbiamo lottato parecchio e poi c’è stata quella toccata all’ultima curva, ma è andata bene. Davvero una bella vittoria qui ad Assen, abbiamo guadagnato punti importanti per il campionato.”

La prima domanda a Marc Márquez riguarda chiaramente quell’ultima curva, con lui e Rossi che hanno davvero rischiato molto: “Quando si è all’ultima curva possono capitare queste cose: io volevo superarlo ma l’ho toccato ed è finito lungo. Complessivamente però abbiamo fatto un buon lavoro: sono contento di essere tornato sul podio, abbiamo ottenuto un buon risultato questo weekend, e nonostante tutto sono contento anche dell’ultimo giro, ci ho provato.”

Non un’ottima gara per Jorge Lorenzo, che comunque vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo ottenuto un buon risultato vista la situazione: partivo abbastanza indietro, sono riuscito a fare una grande partenza, ma mi sono reso subito conto di non avere il ritmo di Rossi e Márquez. Non volevo perdere troppo da loro quindi sono rimasto tranquillo per tutta la gara, pensando a mantenere la terza posizione. è un bel risultato, abbiamo guadagnato bei punti per il campionato.”