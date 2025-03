Assen, Rossi vince dopo un duello con Márquez

La voleva fortemente ed è arrivata: Valentino Rossi ha conquistato la vittoria, la terza stagionale. Dopo essere riuscito a scattare dalla pole position, ha trionfato per la nona volta sul tracciato di Assen. Non una gara in solitaria però, ma un successo sofferto, con un ritrovato Marc Márquez che non gli ha lasciato nemmeno un attimo di respiro. I due sono stati molto vicini per tutta la gara, ma a pochi giri dal termine è iniziata la bagarre: un sorpasso del Campione del mondo in carica ha lasciato che Rossi si facesse guidare dalla Honda, per poi provare l’attacco sul finale. Ci ha provato, ma Marquez ha resistito e, nell’inserimento di curva che immetteva all’ultima chicane, i due si toccano. Mentre il pilota della Honda riesce comunque a seguire la linea della pista, Rossi finisce lungo e taglia la chicane, traendone vantaggio e andando a vincere la gara. Marquez è così secondo.

Sul terzo gradino del podio sale Jorge Lorenzo. In difficoltà già dal primo giorno di prove, è stato autore di un recupero mozzafiato ad inizio gara. Scattato dall’ottava casella, dopo quattro curve era già in bagarre con i primi due. Ma non è riuscito a tenere il passo di Rossi e Marquez, perdendo terreno man mano che passavano i giri e restando così distante dai due rivali e dalle prestazioni delle scorse gare.

Arranca Dani Pedrosa che, dopo una partenza disastrosa, si ritrova nelle retrovie e taglia il traguardo in ottava posizione. Non va meglio alle Ducati. Nonostante il quarto posto di Andrea Iannone, sono apparse attardate ed in difficoltà. Andrea Dovizioso infatti non è andato oltre la dodicesima posizione.

LA GARA – Allo spegnersi del semaforo parte bene Valentino Rossi, che mantiene la testa, tenendosi dietro Marquez, secondo. Ma Jorge Lorenzo ottiene lo spunto migliore e dall’ottava casella recupera fino alla terza posizione. Un po’ di bagarre nelle prime curve, con un Lorenzo arrembante che si avvicina pericolosamente ai primi due e si libera subito dei fratelli Espargaró. Partenza disastrosa invece per Dani Pedrosa, che scivola fino alla dodicesima posizione.

Mentre nelle retrovie le due Ducati provano a recuperare una gara difficile, Rossi e Marquez prendono margine anche sul terzo. Jorge Lorenzo è infatti in difficoltà e perde decimi e metri a vantaggio del compagno di squadra e del connazionale. I giri passano e i due sono veramente vicini. Ma sembrano veramente al limite ed il duello appare sempre più prossimo.

Mancano ormai pochi giri al termine e la bagarre ha inizio: Marquez sferra l’attacco su Rossi e passa in testa. Ma il vero duello avviene a fine gara, quando all’ultima chicane i due si toccano e Rossi finisce lungo, tagliando la chicane e andando a vincere con qualche metro di vantaggio. Sale sul terzo gradino del podio un Lorenzo molto lontano.

