Moto2 GP Assen: Zarco segna la doppietta davanti a Rabat

In pole, fresco di vittoria al Montmelò, è il francese Johann Zarco (Kalex- Ajo), lo seguono il campione in carica Tito Rabat (Kalex- Estrella Galicia) e Sam Lowes (Speed Up). Molto bene Corsi che apre la seconda fila, con lui troviamo Folger e Simeon. Alex Rins, sempre più vicino alla vittoria parte invece dalla terza fila accompagnato da Luthi e Baldassarri. Nel WUP di questa mattina il più veloce è stato ancora Zarco che qua ad Assen non è mai riuscito a salire sul podio ed è fuori discussione che ci proverà senza indugi anche per staccare ulteriormente in vista campionato che al momento comanda con 40 punti su Rabat.

La gara

Si spegne il semaforo e Rabat è protagonista di un’ottima partenza che gli permette subito di acciuffare la testa della gara. Indietro Luis Salom in mezzo alla mischia della prima curva rovina a terra, senza conseguenza fisiche preoccupanti si rialza ma la sua Kalex è quasi in fiamme ed è costretto ad abbandonare la gara, per lui questo è un 2015 altalenante e sfortunato. A causa dell’incidente del pilota maiorchino del Team di Sito Pons e delle conseguenti condizioni della pista viene esposta la bandiera rossa, la gara dovrà ripartire, accorciata a 16 giri.

Con la ripartenza della gara a dominare è il tedesco Jonas Folger che si porta dietro Rabat, Zarco, Lowes, Simeon e Rins. L’alfiere del Team AGR con il numero 94 prova a farsi il vuoto ma Rabat non rinuncia facilmente in favore del giovane Folger e gli rimane “francobollato”, non sembra desistere nemmeno Zarco, il francese vuole tornare davanti e fare il bis della gara al Montmelò. La battaglia sembra doversi sviluppae tra questi 6 piloti, ma nel giro di poco tempo è Rabat che fa la prima mossa e mette le sue ruote davanti a Folger, ne approfitta anche Zarco e ci riesce. Da questo momento in poi Jonas Folger non riuscirà più a vedere la testa della gara poiché la questione vittoria è tra Rabat e Zarco. A pochi giri dal termine il francese passa lo spagnolo.

Zarco è ancora in prima posizione quando inizia l’ultimo giro e con unghie e denti difende il suo posto fino alla bandiera a scacchi che passa per primo, Rabat è secondo, Lowes chiude il podio. Rins finisce la sua gara in quarta posizione di fronte a Luthi, Simeon, Folger, Kallio, Marquez e Corsi, primo degli italiani e a chiusura della top ten.

In questo modo il francese di Ajo Motorsport si porta ad incrementare ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale sullo spagnolo Tito Rabat, i due ora hanno 45 punti di distacco a favore di Zarco che con oggi sigla un importante traguardo per il motociclismo francese che ha nel suo embrione anche il giovane Quartararo della Moto3. Da segnalare anche Lowes, terzo, che porta a podio la prima Speed Up in un mare di Kalex, la seconda si trova in 11esima posizione con Simon.

La prossima gara si disputerà al Sachsenring, Germania, dovremmo aspettarci una rivincita da Folger o una tripletta di Zarco, tornerà Rabat a innalzare la coppa del primo posto? L’appuntamento è per il 12 Luglio.

Classifica di gara - Moto2 - Assen