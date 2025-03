Accadde Oggi: Nasce Max Biaggi

Compie oggi 44 anni Max Biaggi, da poco ritornato in sella dopo 2 anni di assenza, come wild card nel Mondiale Superbike. 4 volte campione del mondo della classe 250 e 2 volte campione del mondo della Superbike, primo ed unico Italiano a vincere in Superbike. Detiene il primato assoluto di titoli conquistati nella 250 (primato detenuto assieme al britannico Phil Read).

Max Biaggi è sposato con la Showgirl Eleonora Pedron con la quale condivide anche un figlio. Nella sua carriera motociclistica si è contraddistinto per la sua eterna lotta con il rivale di sempre Valentino Rossi con il quale ha dato vita a battaglie memorabili ed indimenticabili.

CARTA D'INDENTITA'

Carriera nel Motomondiale

Esordio 1991 in classe 250

Stagioni dal 1991 al 2005

Scuderie 1991 - Team Italia

1992 - Valesi Racing

1993 - Rothmans Honda

1994 al 1996 - Aprilia

1997 e 1998 - Kanemoto

1999 al 2002 - Yamaha

2003 e 2004 - Pons

2005 - Repsol Honda

Mondiali vinti 4 in classe 250

Gare disputate 215

Gare vinte 42

Podi 111

Punti ottenuti 2892

Pole position 56

Giri veloci 42

Carriera in Superbike

Esordio 2007

Stagioni dal 2007

Scuderie 2007 - Alstare Suzuki

2008 - Team Sterilgarda

2009 al 2012 - Aprilia

Mondiali vinti 2 (nel 2010 e 2012)

Gare disputate 157

Gare vinte 21

Podi 70

Punti ottenuti 2086

Pole position 5

Giri veloci 19