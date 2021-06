SBK gara due a Misano: Vince Razgatlioglu e si candida ad essere l'anti Rea

Gara due di SBK che cambia il suo pritagonista. Dopo gara uno e la Superpole della mattinata andate ad un immenso Rinaldi e ad una Ducati favolosa, gara due si prende un nuovo padrone. La vittoria sorride a Razgatlioglu: una Yamaha davvero perfetta su pista calda e una gara controllata e gestita con grande talento. Seconda casella per Rinaldi: il pilota italiano pare in difficoltà, gomma non perfetta e cede l'ultima gara del weekend perfetto.

Terza casella per Rea: Kawasaki che non è stata perfetta e merito solo della costanza di Rea che riscatta errore di gara uno e si porta ad una terza posizione che lo tiene leader del Mondiale, ma solo a venti di distacco dal turco Yamaha. Quarto un Redding in crisi nera: gira troppo piano e mostra una fatica non da lui.

Quinta casella per un Gerloff che incanta in questa seconda gara e si mette davanti a Lowes sesto con la Kawasaki che non lo aiuta. Settimo posto per il nostro Bassani che conferma una bellissima gara uno e ottavo Bautista con la Honda non perfetta e ancora da sviluppare.

Nono Locatelli e altra gara super positiva, decimo Van der Mark che salva BMW. Crollo di Davies che si ritira per la spalla non perfetta dopo le cadute di gara uno e Superpole per una Ducati Go Eleven che fatica.