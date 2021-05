SBK: Estoril, Gara1. Redding porta Ducati alla vittoria

La Superbike affronta il suo secondo round stagionale in Portogallo. Sul circuito di Estoril al sabato, come di consueto, va in scena Gara1, che oggi è stata vinta dalla Ducati di Scott Redding, che oggi non ha sbagliato nulla. Secondo un bravissimo Razgatioglu, che non si è fatto sorprendere da Rea, terzo.

Nel primo posto della griglia di partenza c’era proprio lui, Rea, posto guadagnato in Superpole, con al suo fianco Redding e Razgatioglu. Lo scatto migliore lo hanno avuto le due Ducati; Redding ha infatti preso la testa della corsa, tallonato da Razgatioglu e Rea, mentre il compagno di squadra Rinaldi si era portato subito dietro al campione del mondo, partendo dalla sesta posizione. Al secondo giro, complice un errore di Rea, l’italiano lo ha passato anche se poco dopo l’inglese è riuscito a riprendersi la posizione. Redding ha cercato da subito di fare la differenza, ma Razgatioglu gli stava a mezzo secondo scarso, costringendo l’inglese a dare il tutto per tutto. A 12 giri dal termine la Kawasaki di Lowes ha dovuto dire addio alla gara e Davies ha guadagnato un’altra posizione: settimo alle spalle di Van derMark, che a sua volta era preceduto da Gerloff.

Quando mancavano 8 giri Rea si era praticamente ricongiunto ai primi due, aggiungendosi al gruppo di testa. A 5 giri dalla bandiera a scacchi, Razgatioglu ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente a Redding, così come Rea si era avvicinato a lui. Ha tentato più volte di resistergli e, grazie alle sue staccate, ha passato il traguardo per secondo, dietro a Redding e davanti a Rea. Quarto Gerloff, quinto Rinaldi, davanti ad un bravissimo Davies, sempre su Ducati. Settimo van der Mark, ottavo Bautista, nono Rabat e decimo Locatelli. Bassani undicesimo.