Gara due nel nome del nostro Rinaldi

Weekend da capogiro per Ducati. Dopo Redding in gara uno e Pecco in MotoGp, arriva la vittoria di Rinaldi in garav due di SBK. Vittoria pesante per il nostro pilota, capace di mettere a segno una gara mai in discussione e combattuta.

Seconda casella per Razgatlioglu: buona posizione per il pilota turco che non riesce a scappare e paga il Desmo di Rinaldi, ma mette la sua classifica generale a suo vantaggio. Il pilota della mezzaluna approfitta di un Rea in crisi nera su una pista che non ama e che chiude sesto per portare il suo vantaggio ad un solo punto sul rivale in un Mondiale apertissimo.

Terza casella per super Redding che parte male, ma recupera nella seconda metà di gara e salva. Benissimo Bautista sveglio e reattivo in gara e una Honda che lo sta esaltando e chiude quinto Locatelli che avrebbe decisamente meritato una gara da podio.

Settimo un ottimo Gerloff finalmente, ottavo Bassani in calo rispetto alla straordinaria gara uno, nono Van der Mark mai pericoloso e che ha visto Sykes uscire in ambulanza senza gravi conseguenze per un incidente e decimo Nozane, assoluta rivelazione di questa pista.