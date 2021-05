SBK, Estoril. In Gara2 vince Rea

Dopo il trionfo di questa mattina di Rea nella Superpole Race, la Superbike ha affronta sul circuito dell’Estoril Gara2 che ha visto l'ennesima vittoria dell'inglese della Kawasaki, che è arrivato davanti alla Ducati di Davies e a Razgatioglu.

Il sole ha fatto da cornice a questa gara che ha visto scattare dalla prima posizione della griglia Rea, con al suo fianco Razgatioglu e Redding. Razgatioglu commette una falsa partenza e qualche giro dopo la commissione gara ha deciso di penalizzarlo con due long lap penalty, ma comunque il turco dalla mossa non aveva guadagnato nulla perché si era fermato per poi ripartire subito dopo. Sembrava che il gesto avesse ingannato anche Redding perché si è portato subito in testa con uno scatto super, ma successivamente la direzione ha deciso che l’inglese era partito regolarmente. Come nella gara di ieri, anche Rinaldi era scattato benissimo ed in pochi giri, complice anche un piccolo errore di Rea, si è ritrovato alle spalle del suo compagno di squadra. E’ stato però vittima di Gerloff che poco dopo lo ha colpito e gli ha fatto terminare la sua gara. A circa metà dei giri da percorrere Redding era sempre in testa, con meno di un secondo di vantaggio su Rea, che stava recuperando pian piano. In terza posizione c’era Davies, quarto Razgatioglu, quinto Lowes e sesto l’italiano Locatelli. Giro dopo giro Rea ha recuperato i decimi che lo dividevano da Redding ed ha più volte cercato il sorpasso. L’inglese della Ducati ha provato varie volte a resistergli, ma ha poi commesso un errore dettato dalla foga ed è finito a terra.

Negli ultimi 5 giri abbiamo visto Davies secondo che ha cercato di avvicinarsi a Rea, ma non lo ha mai raggiunto. La gara è quindi finita così, con la vittoria di Rea, il secondo posto di Davies e il terzo di Razgatioglu. Quarto Lowes, quinto Locatelli, sesto van der Mark, settimo Bautista e ottavo Sykes. Hanno chiuso la top 10 Laverty e Rabat, mentre Redding, che aveva ripreso la gara, ha chiuso 14esimo portandosi a casa 2 punticini.