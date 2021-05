SBK: Aragon, Gara1. Vittoria numero 100 per Rea

Ad Aragon ha preso il via la stagione 2021 di Superbike, sotto il segno del Campione del Mondo in carica Jonhathan Rea, che oggi ha tagliato il traguardo per primo per la centesima volta. In questa categoria mai nessuno come lui. Secondo posto per il suo compagno di squadra Lowes. Terzo il turco Razgatioglu.

Al via, Rea era scattato bene ed ha mantenuto la testa della corsa. Dietro di lui Loews e Redding, mentre Davies ha cominciato a compiere sorpassi molto importanti in cerca delle prime posizioni. Le due Kawasaki hanno iniziato da subito a scappare e fare il vuoto. Redding ha perso due posizioni a favore di Razgatioglu e Davies. Gara un pò sottotono per gli italiani, che purtroppo non hanno mai brillato. A circa metà gara non è cambiata la situazione per Rea, che è sempre rimasto primo con un discreto vantaggio, ma sono cominciati i problemi, seppur momentanei, per Lowes che ha perso tempo prezioso ed ha perso anche la seconda posizione a favore di Razgatioglu, con Davies subito dietro pronto a cogliere una sua eventuale difficoltà. Durante gli ultimi tre giri si è accesa la lotta tra questi tre piloti. Lowes ha cercato numerose volte di riprendersi la sua posizione su Razgatioglu e, nonostante il turco abbia cercato di rispondere, Lowes lo ha passato proprio all’ultimo.

Vittoria numero 100 per Rea e doppietta Kawasaki con Lowes. Sul podio ci è salito anche Razgatioglu, mentre Redding alla fine è riuscito a guadagnare il quarto posto davanti a Davies. Sesto Sykes, settimo Rinaldi, ottavo Haslam, nono Gerloff e decimo Locatelli. Bassani dodicesimo.