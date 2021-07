SBK, Donington: vince Razgatioglu davanti a Gerloff e  Sykes

Gara2 della Superbike che a Donington Park ha visto la vittoria di Razgatioglu, che va al comando della classifica generale, anche grazie alla caduta di Rea. Secondo Gerloff e terzo Sykes, con la BMW.

Asfalto asciutto e un sole splendente hanno fatto da sfondo alla partenza della gara. Il buonissimo scatto di Rea gli ha permesso di conservare la prima posizione. Molto bene anche Razgatioglu, che ha agguantato subito la seconda posizione, e Sykes. Pochi chilometri più tardi Razgatioglu si è messo davanti a tutti e ha lasciato Rea al suo inseguimento. Prime fasi di gara sottotono per quanto riguarda le due Ducati ufficiali di Redding e Rinaldi, che comunque non sono partiti dalle primissime posizioni. Giro dopo giro però l’inglese da vita ad una piccola rimonta. Rea, anche da secondo, ha mantenuto un buon ritmo ed è rimasto incollato a Razgatioglu in attesa di passare il collega, cosa che è avvenuta a 14 giri dal termine. Il turco però ha deciso di non mollare e di far sentire la pressione a Rea, che poco dopo è finito sulla ghiaia. La caduta è pesante, soprattutto mentalmente, perché così Rea ha perso il comando della classifica, proprio a favore di Razgatioglu.

Ultimi 10 giri in cui quest’ultimo ha cercato di mantenere la testa della corsa, mentre si è accesa pian piano la lotta per il terzo posto tra Sykes e Redding, che, complice un errore, non è avvenuto. Vittoria di uno splendido Razgatioglu, che chiude davanti al compagno di marca Gerloff. Terzo Sykes, quarto Redding, quinto Van der Mark, sesto Lowes, settimo Davies e ottavo Rinaldi. Chiudono la top 10 Haslam e Bautista.