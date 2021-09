Gp Francia: Weekend da incorniciare per Razgatlioglu

Gara due di SBK davvero bella con due piloti che se le danno e tengono vivo un mondiale bellissimo. Vince Razgatlioglu: il turco mette a segno la terza vittoria del weekend, dopo gara uno e Superpole Race, si regala tredici lunghezze di vantaggio su Rea secondo e dimostra una Yamaha davvero bellissima.

Una gara messa subito a loro favore: due antilopi, due leopardi che fuggono e azzannano la gara dalle prime battute. Magny-Cours non risparmia nessuno e Toprak è solo bravo ad essere più preciso del pilota sulla Verdona.

Chiude terzo un Redding che non cade, ma che non sfrutta il duello di quelli davanti per provare ad inserire la Ducati. Una pista che sorride a Locatelli: seconda quarta posizione per lui e tanta gioia, nonostante un contatto al limite con Van der Mark. Pilota olandese che chiude ottavo in bagarre fino all'ultimo.

Quinto un positivo Davies che ha mostrato, in queste due gare, di essere un pilota dato per bollito troppo presto e chiude davanti a Bautista solo settimo, ma con Honda che prende una soddisfazione dopo la caduta di Haslam. Settimo un Rinaldi non perfetto già dalla partenza, nono si rivede Gerloff e chiude un po le fatiche di ieri. Decimo Sykes ancora non in grado di stare davanti, ma già dalla Superpole della mattinata e solo undicesimo Bassani dopo la bella prova di ieri.