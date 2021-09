Gp Francia: Gara uno a Razgatlioglu che vola in testa al Mondiale

SBK che continua nel duello Yamaha e Kawasaki. La spunta un super Razgatlioglu che allunga nel Mondiale di cinque lunghezze sul pilota nord irlandese. Una vittoria che Toprak porta a casa alla sua maniera: gara condotta a suon di giri veloci e poco scampo per chi lo deve seguire.

Seconda casella per Rea: il campione del mondo in carica fatica e la Verdona non regge impatto e sembra una moto appena plasmata. Cade Lowes con l'altra Kawasaki e momento negativo che continua con Alex che era terzo e stava facendo una signora gara. Rea crolla nella seconda parte di gara.

Vola al terzo posto uno straordinario Locatelli in Yamaha a chiudere il podio e una gara senza sbavature. Solo quarto Rinaldi e Ducati che, se non può sfruttare il suo Desmo nei rettilinei e deve essere guidata, conferma i limiti. Cade Redding, ma chiude dodicesimo e continua la sua altalena. Quinto un buonissimo Van der Mark su un tracciato che adora, ma mostra i suoi limiti stagionali.

Sesto buonissimo per Bautista e una Honda che fa bene. Settimo Davies che recupera se stesso e dimostra di essere ancora un pilota intelligente. Ottavo il nostro Bassani che esce lottatore da quella gara Moto3 nelle retrovie e nono Sykes, dopo un apartenza da terzo che sbaglia. Decimo Haslam con la seconda Honda in top ten.