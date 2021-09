Redding domina a Barcellona

Una SBK bellissima. Non ci sono parole per descrivere una gara stupenda quella vista a Barcellona. Protagonista la pioggia al Montmelò che regala il suo apporto e mette la gara in una classifica pazza. La vince Redding: pazza rimonta del pilota inglese che fa volare la sua Ducati dal decimo al primo posto in pochissimi giri.

Secondo Bassani: Axel meraviglioso prima a lottare con la Yamaha di Razgatlioglu e poi a mettersi a guidare la gara fino alla rimonta della Ducati ufficiale. Garone di Bassani e gioia doppia per un team privato. Al terzo posto chiude la tripletta Ducati e la doppietta italiana un ottimo Rinaldi: Michael a Barcellona si trova davvero bene e lo dimostra e la pista catalana si conferma casa della moto di Borgo Panigale.

Chiude quarto Rea: gara storta per Kawasaki, ma il problema tecnico e lo zero di Razgatlioglu lo fanno volare in testa al Mondiale a sei lunghezze di vantaggio sul turco, ma la lotta rimane bellissima. Quinta casella per la lepre Van der Mark e una gara tornata sui suoi ritmi e si rivede il talento dell'olandese ex Yamaha.

Sesto Lowes e seconda Verdona che chiude almeno in classifica, dopo troppe cadute. Settimo un Haslam stratosferico in condizioni bagnate e conferma che si sapeva, ottavo Sykes partito dalla pole e nono un ottimo Bautista. Decimo Locatelli e spiace dopo una partenza davvero bella del nostro pilota.