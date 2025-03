Assen, prima pole stagionale per Valentino Rossi

“Dobbiamo migliorare in qualifica”. Con queste parole Valentino Rossi aveva lasciato Barcellona, consapevole di dover lavorare sul sabato per costruire la sua gara. Da qui è ripartito e ad Assen ha dimostrato di essere riuscito a migliorare anche questo aspetto. Con una zampata proprio sul finale della sessione il Dottore è andato a prendersi la pole position. Il Gran Premio d’Olanda è sempre stato teatro di ottime prestazioni per Rossi, che qui ha vinto ben otto volte su un tracciato particolarmente favorevole alla Yamaha. La pole position mancava dal Gran Premio di Valencia dell’anno scorso. Dopo sette gare è tornato davanti a tutti in qualifica proprio in un momento importante in chiave campionato.

Dalla prima fila scatteranno domani Aleix Espargaró e Marc Márquez. Continua ad ottenere ottimi tempi il pilota della Suzuki che, se in gara non riesce a mantenersi nelle posizioni di testa, sul giro secco è sempre tra i primi. Il Campione del mondo in carica deve invece riscattarsi e ricomincia da Assen. Non è riuscito a trovare il giro che gli regalasse la pole position dopo essere stato in testa per buona parte del turno. Scatterà dunque dalla terza casella. Comunque un buon risultato in vista di una gara nella quale sarà costretto a far bene.

Apre la seconda fila Dani Pedrosa, con le condizioni fisiche che migliorano di giorno in giorno. Lo spagnolo della Honda precede Pol Espargaró, mentre a chiudere la prima fila c’è Andrea Iannone, sesto ma primo delle Ducati. Chi non è riuscito a trovare un buon giro è stato Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, primo contendente di Valentino Rossi per il titolo, non è andato oltre l’ottava posizione. Nonostante i giri veloci ed i tempi che facevano sperare in un buon tempo, Lorenzo non è stato incisivo sul finale, chiudendo la sua qualifica anche dietro a Cal Crutchlow, settimo. Chiude la seconda fila Maverick Viñales, nono, mentre a chiudere la top ten è Andrea Dovizioso.

