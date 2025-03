MotoGP, Assen: Rossi chiude in testa anche le libere 3

Siamo ora al terzo e decisivo turno di prove libere, utili per capire chi passerà direttamente al secondo turno di qualifiche e chi invece dovrà disputare anche la Q1. Le condizioni ambientali sono cambiate rispetto a ieri: le temperature si sono abbassate e cade anche qualche goccia di pioggia durante la sessione. Il miglior tempo va a Valentino Rossi, che precede Jorge Lorenzo e le Ducati di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso.

Comincia l’attività in pista: attualmente i piloti che passerebbero in Q2 sarebbero Dani Pedrosa, Marc Márquez, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Danilo Petrucci e Maverick Viñales. Nei primi minuti la classifica combinata non cambia, fatta eccezione per Smith che risale in decima posizione ai danni del rookie Viñales. A mezz’ora dalla fine viene esposta la bandiera da pioggia, quindi tutti i piloti tornano per il momento al box in attesa che le condizioni migliorino. Dieci minuti dopo sono tutti in grado di tornare in pista, quindi il turno può ripartire. Pol Espargaró si migliora e ottiene la nona posizione in classifica combinata, spedendo provvisoriamente Smith fuori dalla top ten. Ma ci sono ulteriori cambiamenti, perché Viñales risale fino alla terza posizione, tra le Honda e Rossi, mentre Smith stampa il quarto tempo. Sono ormai gli ultimi minuti e tutti i piloti cercano di rientrare in top ten o di migliorare il proprio tempo. Dovizioso ottiene il terzo tempo provvisorio dietro alle Honda, mentre prima Smith e poi Lorenzo prendono la testa della classifica combinata. Iannone guadagna la seconda piazza, ma all’ultimo è Rossi a scalare la classifica, con Dovizioso velocissimo che chiude il turno in quarta posizione.

Abbiamo quindi Valentino Rossi in testa anche in questo turno, seguito dal compagno di squadra Jorge Lorenzo e dalle Ducati ufficiali di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso. Assieme a loro passando direttamente in Q2 Bradley Smith, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, Pol Espargaró e Cal Crutchlow, mentre tutti gli altri disputeranno il primo turno di qualifiche.

La classifica:

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'33.167

2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.0 1'33.275 0.108 / 0.108

3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'33.292 0.125 / 0.017

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.5 1'33.356 0.189 / 0.064

5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.1 1'33.387 0.220 / 0.031

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.8 1'33.477 0.310 / 0.090

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'33.508 0.341 / 0.031

8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.6 1'33.526 0.359 / 0.018

9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.5 1'33.660 0.493 / 0.134

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 313.3 1'33.744 0.577 / 0.084

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 311.0 1'33.803 0.636 / 0.059

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.1 1'33.954 0.787 / 0.151

13 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 307.1 1'34.195 1.028 / 0.241

14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 305.1 1'34.223 1.056 / 0.028

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 314.7 1'34.406 1.239 / 0.183

16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 309.7 1'34.440 1.273 / 0.034

17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'34.668 1.501 / 0.228

18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 310.3 1'35.013 1.846 / 0.345

19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 304.7 1'35.026 1.859 / 0.013

20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 304.1 1'35.177 2.010 / 0.151

21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 302.8 1'35.420 2.253 / 0.243

22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'36.030 2.863 / 0.610

23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 295.4 1'36.298 3.131 / 0.268

24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.8 1'37.389 4.222 / 1.091