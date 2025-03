MotoGP, Dani Pedrosa sorprende nelle FP2

La MotoGP si sposta ad Assen, uno dei tracciati più antichi del calendario. Il circuito olandese è una delle piste più lunghe del Mondiale da quasi 6km a 4.555km. Qui, l'anno scorso hanno brillato Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa. Quest'anno a giocarsi il podio sono le due Yamaha di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è a caccia della quinta vittoria stagionale, ma il dottore, come ha già dimostrato nel primo turno di prove libere, vuole mantenere la leadership del campionato.

Alle 14:05 inizia il secondo turno di prove libere. I piloti scendono in pista e Lorenzo prende il comando segnando un 1'35''002. In questi primi minuti la lotta sembra essere tra Lorenzo e Marquez. Quest'ultimo dopo un giro mozzafiato, con un fantastico sorpasso su Aleix Espargaro si posiziona in cima con un 1'33''589. La maggior parte dei piloti torna ai box, mentre Rossi rimane in pista, ma non migliora di molto. Aleix Espargaro in sella alla sua Suzuki s'insedia tra Marquez e Iannone. Lorenzo e Rossi a 20 minuti dalla fine sono rispettivamente quarto e sesto. Dovizioso si migliora passando dalla nona alla settima posizione. A 15 minuti dalla fine la classifica rimane invariata. Lotta per la seconda posizione tra Rossi e Dani Pedrosa. Per ora ad avere la meglio è Rossi. Vinales, rookie in MotoGP, è decimo dietro a Dovizioso.

Cal Cruchlow si prende la seconda posizione, mentre Predosa strappa a Marquez il miglior tempo con 1'33''450. Rapido cambio di posizioni Pedrosa, Marquez e Rossi sono i primi tre. Lorenzo sesto, ottavo Dovizioso. Bandiera a schacchi. La seconda sessione di prove libere si conclude con il miglior tempo di Dani Pedrosa. Alle sue spalle Marc Marquez e Valentino Rossi.

Classifica:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.4 1'33.450

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.8 1'33.589 0.139 / 0.139

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'33.652 0.202 / 0.063

4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 315.3 1'33.699 0.249 / 0.047

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 307.7 1'33.734 0.284 / 0.035

6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.5 1'33.741 0.291 / 0.007

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.3 1'33.844 0.394 / 0.103

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1'33.857 0.407 / 0.013

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 304.0 1'34.133 0.683 / 0.276

10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.5 1'34.232 0.782 / 0.099