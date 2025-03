MotoGP, Rossi al comando nelle prime libere ad Assen

Comincia l’attività sul circuito olandese di Assen, che ospita l’ottava tappa del campionato del mondo MotoGP. Assente Karel Abraham, ancora convalescente per una lesione ai legamenti e frattura al piede sinistro in seguito ad una violente caduta di cui è stato protagonista in Catalogna. La lotta sembra essere già una faccenda tra Yamaha e Honda: il miglior tempo del turno va a Valentino Rossi, ma poco lontani da lui ci sono Marc Márquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione.

Tutti i piloti scendono da subito in pista e nei primi minuti assistiamo ad un continuo cambio di posizioni dovuto al miglioramento costante dei tempi. La classifica poi si stabilizza un po’ e troviamo Aleix Espargaró in testa davanti a Lorenzo e Pedrosa, separati da soli 52 millesimi. I tempi però si abbassano ancora ed è il catalano della Honda a scalare la classifica, davanti al connazionale di Yamaha ed a Petrucci, risalito in terza posizione provvisoria. Rossi si migliora e risale in quinta posizione, mentre Márquez è attuamente settimo.

La classifica rimane più o meno invariata fino a metà turno, quando Rossi si porta a 17 millesimi da Pedrosa, mentre Smith risale in quarta posizione tra Lorenzo e Aleix Espargaro. Piuttosto attardato attualmente Dovizioso, tredicesimo, mentre il compagno di squadra Iannone si mantiene in ottava posizione. A pochi minuti dalla fine Márquez realizza un giro molto rapido inserendosi tra le due Yamaha di Rossi e Lorenzo in terza posizione, ma poco dopo si migliora ancora scavalcando il compagno di squadra Pedrosa per soli 90 millesimi. Non finisce qui però, perché anche le Yamaha sono velocissime: a due minuti dalla fine Rossi si porta in testa davanti alle due Honda, che però non ci stanno e ingaggiano un duello a distanza.

Alla bandiera a scacchi è Valentino Rossi a chiudere in testa ottenendo il miglior tempo della sessione. In seconda e terza posizione troviamo le due Honda di Marc Márquez e Dani Pedrosa, a precedere la Yamaha di Jorge Lorenzo. Lontane per ora le Ducati, con Andrea Dovizioso nono davanti a Danilo Petrucci, mentre Andrea Iannone è tredicesimo e Yonny Hernandez quindicesimo.

La classifica:

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.4 1'34.357

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.7 1'34.552 0.195 / 0.195

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1'34.570 0.213 / 0.018

4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'34.772 0.415 / 0.202

5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.3 1'34.927 0.570 / 0.155

6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.7 1'35.042 0.685 / 0.115

7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.6 1'35.050 0.693 / 0.008

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.4 1'35.175 0.818 / 0.125

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.1 1'35.223 0.866 / 0.048

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 304.1 1'35.271 0.914 / 0.048

11 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 298.4 1'35.348 0.991 / 0.077

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 305.1 1'35.393 1.036 / 0.045

13 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 311.5 1'35.400 1.043 / 0.007

14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 303.1 1'35.486 1.129 / 0.086

15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.2 1'35.924 1.567 / 0.438

16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 296.8 1'35.965 1.608 / 0.041

17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 302.5 1'36.158 1.801 / 0.193

18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.9 1'36.223 1.866 / 0.065

19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.9 1'36.233 1.876 / 0.010

20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'36.250 1.893 / 0.017

21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 298.6 1'36.423 2.066 / 0.173

22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 303.1 1'36.619 2.262 / 0.196

23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 293.0 1'37.486 3.129 / 0.867

24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.0 1'37.933 3.576 / 0.447