Brno, si o no? Il GP della Repubblica Ceca a rischio, il 29 giugno il verdetto

Direttamente sul sito del circuito si legge il triste messaggio, per niente incoraggiante:

"Con effetto immediato, Automotodrom Brno sospende la vendita dei biglietti per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2015, a causa della mancanza di fondi per l'evento. La decisione finale sul Gran Premio della Repubblica Ceca 2015 sarà pubblicato il 29 giugno. In caso di annullamento della manifestazione, con biglietti pagati saranno rimborsati."

Mancano pochi giorni per sapere la verità sul futuro dell'undicesimo round del Motomondiale sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, in programma il 16 agosto. Già da tempo ormai si vociferava sul rischio di cancellazione della gara, ma ora arriva anche lo stop ufficiale della vendita dei biglietti, che non fa ben sperare. Lo storico circuito infatti già da quest'anno, a stagione in corso, potrebbe non far più parte del calendario del Motomondiale a causa di una diatriba per la divisione dei costi tra circuito, comune, regione e Governo. Diatriba che sta altamente minacciando una delle tappe più affluenti nella stagione, uno degli appuntamenti più aspettati ed amati da piloti e appassionati.

Brno, capoluogo della regione della Moravia meridionale, è la seconda città della Repubblica Ceca, dopo Praga dalla quale dista 200km; mentre dista solamente 130km da Vienna. Il primo GP della Cecoslovacchia si tenne a Brno nel 1965, l’attuale tracciato fu invece inaugurato nel 1987, ospitando il GP della Cecoslovacchia fino al 1991. Brno non fu inserito nel calendario del 1992, per poi rientrarvi nel 1993 come GP della Repubblica Ceca. Piccole modifiche furono fatte nel 1996 estendendo la lunghezza del tracciato da 5.394 km agli attuali 5.403 km. L' introduzione della classe MotoGP avvenne poi nel 2002. Brno è ormai diventata pista di dominio Honda, che negli ultimi 4 anni si impone davanti a tutti, con Pedrosa che lo scorso anno porta a quota 6 vittorie la casa nipponica, contro le 5 di Yamaha e le 2 di Ducati. I piloti che possono vantare piú vittorie a Brno, con 7 trionfi a testa, sono Max Biaggi (4 x 250cc, 2 x 500cc, 1 x MotoGP) e Valentino Rossi (1x 125cc, 1 x 250cc, 1 x 500cc, 4 x MotoGP).

Ora bisogna vedere se Dorna arrivi in soccorso per salvaguardare uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Appuntamento indubbiamente molto sentito sopratutto dai tifosi italiani, che in periodo di ferie si concedono una gita fuori porta per supportare i propri beniamini, senza essere costretti per forza a prendere l'aereo per raggiungervi.

Ricordiamo inoltre che l’unico circuito in cui si è corso piú che a Brno è stato Assen, nei Paesi Bassi, che ha ospita il Dutch TT da ormai 66 anni.

Non resta che incrociare le dita e attendere il verdetto del 29 giugno, sperando in un esito positivo.