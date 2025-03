Assen accoglie la MotoGP: anteprima e orari tv

Appuntamento all’università per il motomondiale: questo weekend infatti i ragazzi della MotoGP scenderanno in pista sullo storico circuito di Assen per l’ottava tappa del campionato del mondo.

Il circuito – Il TT Circuit Assen (conosciuto anche come Circuit van Drenthe) è situato nella Drenthe, provincia dei Paesi Bassi. Dal 1925, anno successivo a quello in cui è stato rimosso il divieto di organizzare competizioni motoristiche su strade pubbliche, si svolge qui il Gran Premio motociclistico d’Olanda. Con i suoi 4542 metri e le sue 16 curve, 11 a destra e 5 a sinistra, è un impianto sportivo progettato specificamente per le due ruote, e nonostante abbia subito molti cambiamenti nel corso degli anni rimane comunque uno dei tracciati più difficili del campionato, con velocità medie molto elevate, conosciuto come Cattedrale o Università delle due ruote. Come da tradizione, il programma di questo GP è sempre anticipato di un giorno rispetto agli altri Gran Premi, quindi la gara si svolgerà come sempre l’ultimo sabato di giugno. Il record del circuito, in 1:34.548, appartiene dal 2012 al pilota Honda HRC Dani Pedrosa.

Aspettative – Ci si aspetta una lotta soprattutto Yamaha: Jorge Lorenzo arriva dalla quarta vittoria consecutiva quest’anno e ha ormai annullato tutto il distacco in classifica iridata dal compagno di squadra Valentino Rossi, secondo nella scorsa gara e leader per solo un punto sul rivale. Ci si aspetta però un passo avanti dal team Repsol Honda: Dani Pedrosa è tornato sul podio proprio davanti al suo pubblico e spera di ripetersi, mentre il campione del mondo in carica Marc Márquez vuole assolutamente dare una svolta a questa stagione finora al sotto delle aspettative, come dimostrano anche le cadute nelle ultime due gare. Occhio chiaramente anche al team Ducati, con Andrea Iannone che gara dopo gara sta recuperando la forma fisica, mentre Andrea Dovizioso vuole sicuramente marcare una prestazione di rilievo dopo il doppio zero.

Il Gran Premio di Assen sarà visibile in diretta solo sui canali a pagamento Sky, mentre il canale gratuito Cielo trasmetterà solo qualifiche e gare in differita. Ecco gli orari del weekend:

SKY SPORT MOTOGP

Mercoledì 24 giugno

16.55 Conferenza stampa piloti: parteciperanno Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Andrea Iannone (Ducati Team), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) e Dani Pedrosa (Repsol Honda Team)

Giovedì 25 giugno

9.00 Moto3 Prove Libere 1

9.55 MotoGP Prove Libere 1

10.55 Moto2 Prove Libere 1

13.10 Moto3 Prove Libere 2

14.00 MotoGP Prove Libere 2

15.05 Moto2 Prove Libere 2

Venerdì 26 giugno

9.00 Moto3 Prove Libere 3

9.55 MotoGP Prove Libere 3

10.55 Moto2 Prove Libere 3

12.35 Moto3 Qualifiche

13.30 MotoGP Prove Libere 4

14.10 MotoGP Qualifiche (in replica alle 16.05, 18.30, 22.15 e 00.30)

15.05 Moto 2 Qualifiche

17.00 Conferenza stampa

Sabato 27 giugno

8.40 Moto 3 Warm Up

9.10 Moto 2 Warm Up

9.40 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara (repliche alle 18.00, 23.00 e 5.00)

12.20 Moto2 Gara (replica alle 2.00)

14.00 MotoGP Gara (replica alle 16.30, 20.00, 0.00 e 3.00)

CIELO

Venerdì 26 giugno

19.50 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Sabato 27 giugno

14.15 Moto3 Gara

15.35 Moto2 Gara

17.00 MotoGP Gara (sintesi alle 23.00)