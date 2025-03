La Superbike di scena a Misano: anteprima e orari tv

Dopo la tappa in Portogallo, la Superbike si sposta in Italia per il Gran Premio di Misano che avrà luogo questo weekend.

Il circuito – Il Misano World Circuit Marco Simoncelli (Circuito Internazionale Santa Monica fino al 2006, e da allora al 2012 Misano World Circuit) si trova nel comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Nel 2012. Inaugurato nel 1972, dal 1991 qui si svolge la gara del campionato del mondo Superbike, a cui dal 2007 si è aggiunto il Gran Premio di San Marino del Motomondiale. Il circuito, come dice il nome, è stato intitolato al pilota MotoGP Marco Simoncelli, scomparso a Sepang nel 2011. La pista misura 4226 metri con un totale di 15 curve, 10 a destra e 5 a sinistra. Il tempo record in 1:35.435 appartiene dal 2009 a Jakub Smrz.

Aspettative – Chi fermerà lo strapotere Kawasaki, ma soprattutto Jonathan Rea? È la domanda a cui questo weekend sia Ducati che Aprilia cercheranno di dare una risposta. Rea ora come ora può contare su ben dieci successi e quattro secondi posti che lo mantengono saldamente in testa alla classifica iridata: un dominio che sembra difficile da contrastare. Questo weekend ci proveranno in primis il compagno di squadra Tom Sykes, ma anche le due case italiane con i rispettivi piloti e qualche novità: per Aprilia, oltre ai piloti ufficiali Leon Haslam e Jordi Torres, ci sarà anche Max Biaggi, che certo, non compete dal 2012, ma lavora attualmente come tester per la casa di Noale realizzando parecchi giri importanti negli ultimi mesi. Per le Rosse invece, oltre a Davide Giugliano (che rincorre ancora la prima vittoria in carriera) e Chaz Davies vedremo anche Luca Scassa, rientrante dopo la lunga convalescenza a seguito dell’infortunio al Mugello mentre testava una ART MotoGP (più di un anno fa) e alla sua prima volta in Superbike con una moto ufficiale. C’è qualche cambio anche nelle file del team Althea: Nico Terol ha concluso in anticipo il contratto con la squadra, che quindi questo weekend accanto a Matteo Baiocco schiererà Niccolò Canepa.

Il Gran Premio di Misano verrà trasmesso in diretta come sempre sui canali Mediaset Italia 1 e Italia 2. Ecco gli orari dell’intero weekend di gara:

Venerdi 19 giugno

ore 11.45 – Prove libere 1

ore 15.30 – Prove libere 2

Sabato 20 giugno

ore 09.45 – Prove libere 3 (in diretta su Italia 2)

ore 12.30 – Prove libere 4 (in diretta su Italia 2)

ore 15.00 – Superpole (in diretta su Italia 1 e Italia 2)

Domenica 21 giugno

ore 08.40 – Warm up (in diretta su Italia 2)

ore 10.30 – Gara 1 (in diretta su Italia 1 e Italia 2)

ore 13.10 – Gara 2 (in diretta su Italia 1 e Italia 2)