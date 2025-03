GP di Catalogna: dopo la pole, Zarco conquista anche la vittoria

Gara perfetta quella di Johann Zarco, partito primo con una pole guadagnata con un record del circuito. Al Montmelò quest’oggi in Moto2 si è sentito forte l’inno francese e la Spagna è rimasta a guardare dai gradini più bassi del podio, con Alex Rins secondo e Esteve Rabat terzo. Primo degli italiani il pilota Italtrans Franco Morbidelli.

CRONACA - Zarco parte dalla pole position però Rabat lo sorprende immediatamente, con Lowes che gli sta incollato e cerca di attaccarlo. Dietro a loro Aegerter, Rins e Zarco. Al termine del primo giro Morbidelli, pilota Italtrans, è già ottavo. Poco dopo gli sforzi di Lowes hanno la meglio e così passa Rabat e si mette davanti a tutti. Rins sorpassa Aegerter e Salom si porta quinto, davanti a Zarco. Lowes sembra non poter rimanere tranquillo, infatti Rabat e Rins lo sopravanzano e poco dopo accendono una battaglia tra di loro, ma il Campione del Mondo vuole tenersi la testa della corsa. Nel frattempo Zarco si porta in quarta posizione. Morbidelli si prepara a passare Aegerter e a circa metà gara ci riesce e poco dopo anche Rins riesce nel suo intento di mettersi al comando. Lowes vede molto vicino Zarco, che in scia lo attacca e si mette alla caccia dei primi due, che non sono poi così lontani. Rabat si riprende la prima posizione, ma mancano ancora 9 giri e bisogna che Rins se ne stia tranquillo dietro a lui senza far nulla. A 4 giri dalla bandiera a scacchi è però Zarco ad infiammarsi, comincia a girare con dei tempi leggermente più rapidi dei due piloti che lo precedono e si avvicina pericolosamente. Mancano due giri e Rins commette un errore allargando la traiettoria e Zarco lo passa. Nell’ultimo giro il francese cerca di attaccare Rabat un paio di volte e alla seconda ci riesce. Nel tentativo di recuperare, anche Rabat sbaglia traiettoria e perde anche il secondo posto.

Va a vincere Johann Zarco, davanti ad Alex Rins e ad Esteve Rabat. Quarto Sam Lowes, quinto Luis Salom, sesto Thomas Luthi, settimo Jonas Folger e ottavo Franco Morbidelli. Nella top 10 un altro italiano: Lorenzo Baldassarri è decimo.

CLASSIFICA

1 25 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 158.1 41'15.487

2 20 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 158.0 +0.426

3 16 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 158.0 +1.115

4 13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 157.8 +3.914

5 11 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 157.6 +7.080

6 10 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 157.6 +7.383

7 9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 157.5 +8.839

8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 157.4 +10.352

9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 157.4 +10.638

10 6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 157.4 +10.730

11 5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 157.4 +11.052

12 4 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 157.0 +16.338

13 3 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 157.0 +16.649

14 2 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 156.8 +19.584

15 1 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 156.8 +19.657

16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 156.8 +19.966

17 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 156.3 +27.233

18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 156.1 +30.281

19 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 156.1 +30.344

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 155.6 +39.906

21 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 155.3 +43.463

22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 155.3 +43.641

23 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 155.2 +44.849

24 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 155.0 +48.202

25 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 154.2 +1'01.457

26 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 153.8 +1'07.876