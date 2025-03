GP di Catalogna: Zarco, pole con super-record

Qualifiche condite da un record a dir poco favoloso quelle della Moto2 andate in scena oggi al Montmelò. L’autore di questa pole è il francese Johann Zarco, che ha preceduto Jonas Folger ed Esteve Rabat.

Hanno iniziato subito ad andare forte Cortese, Zarco e Corsi, i tre leader delle sessioni di prove libere. Il primo ad entrare tra le loro posizioni è Lowes, che si porta secondo. E’ poi Aegerter e soprattutto Esteve Rabat a cambiare le sorti della classifica. Quest’ultimo si porta infatti al comando e lì ci resta fino ad un quarto d’ora dalla fine, quando Johann Zarco polverizza il record del circuito della Moto2, appartenente fino a poco prima da Marc Marquez e fatto segnare nel 2012. Poco dopo lo stasso Zarco va a ritoccare il suo record fermando il cronometro sull’1’45’’895 e rendendo la sua pole provvisoria praticamente inattaccabile. Rabat ci prova, ma l’impresa è estremamente difficile, anzi lo spagnolo perde anche la seconda posizione in favore di Jonas Folger.

Termina con questi primi tre il turno di qualifiche, con Dominique Aegerter quarto fuori dalla prima fila. Dopo di lui ci sono Sam Lowes, Luis Salom, Alex Rins, Simone Corsi e Sandro Cortese.

CLASSIFICA

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 279.2 1'45.895

2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 279.9 1'46.060 0.165 / 0.165

3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.7 1'46.123 0.228 / 0.063

4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 279.9 1'46.191 0.296 / 0.068

5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 279.7 1'46.333 0.438 / 0.142

6 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 283.6 1'46.478 0.583 / 0.145

7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 283.5 1'46.490 0.595 / 0.012

8 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 281.1 1'46.526 0.631 / 0.036

9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 281.5 1'46.537 0.642 / 0.011

10 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 282.8 1'46.591 0.696 / 0.054

11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 280.5 1'46.673 0.778 / 0.082

12 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 281.3 1'46.686 0.791 / 0.013

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 281.6 1'46.745 0.850 / 0.059

14 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 279.3 1'46.784 0.889 / 0.039

15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.2 1'46.805 0.910 / 0.021

16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 280.3 1'46.806 0.911 / 0.001

17 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.5 1'46.905 1.010 / 0.099

18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 279.3 1'47.077 1.182 / 0.172

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 279.9 1'47.151 1.256 / 0.074

20 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 281.6 1'47.244 1.349 / 0.093

21 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 281.6 1'47.244 1.349

22 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 280.3 1'47.426 1.531 / 0.182

23 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 279.8 1'47.427 1.532 / 0.001

24 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 281.3 1'47.508 1.613 / 0.081

25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.3 1'47.600 1.705 / 0.092

26 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 282.4 1'47.624 1.729 / 0.024

27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 275.7 1'47.711 1.816 / 0.087

28 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 277.7 1'47.968 2.073 / 0.257

29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 278.2 1'48.008 2.113 / 0.040

30 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 281.8 1'48.044 2.149 / 0.036

31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 278.2 1'48.081 2.186 / 0.037

32 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 275.9 1'48.831 2.936 / 0.750