MotoGP, Barcellona: Aleix Espargaró primo nelle seconde libere

Finisce nel segno della Suzuki la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna. È infatti Aleix Espargaró chiudere con il miglior tempo il turno, beffando proprio alla fine il connazionale Marc Márquez, in testa fino a quel momento. Con il tempo di 1.41.158, il catalano ha riportato la Suzuki nelle prime posizioni. Importante risultato per la casa giapponese, rientrata quest’anno in MotoGP dopo tre stagioni di assenza. Aleix Espargaró si è portato davanti a tutti proprio sul finire della sessione, mettendosi anche davanti al più favorito Márquez. Il Campione del mondo in carica, in testa nel primo turno di libere, ha chiuso la seconda sessione con il secondo tempo dunque, a poco meno di tre decimi dal connazionale. Inizia con il piede giusto la Honda, con Dani Pedrosa che chiude la sessione in terza posizione, nonostante il ritardo da Espargaró sia di ben sei decimi.

Allo strapotere della Spagna sii contrappone l’Italia, che con la Ducati si fa vedere anche in questo nuovo turno di libere: Andrea Dovizioso infatti ha chiuso con il quarto tempo, con un distacco molto ridotto da Pedrosa, solo 34 millesimi. Il quinto tempo è invece di Andrea Iannone. Tra i due piloti Ducati si è inserito Maverick Viñales. Il rookie si è fatto notare portando l’altra Suzuki nelle posizioni di testa.

Arranca la Yamaha in questo venerdì e primo giorno d’azione al Circuit de Catalunya. Jorge Lorenzo ha accusato qualche problema non andando oltre il settimo tempo finale. Lo spagnolo è però fiducioso in vista del sabato di qualifica viste le modifiche apportate alla M1 in questa seconda sessione di libere. Più in difficoltà Valentino Rossi. Il leader iridato come sempre inizia il weekend di gara faticando, arrivando all’exploit in gara. Ma oggi sembra aver avuto più difficoltà del solito, con solo un undicesimo tempo alla fine della sessione. Molto lavoro da fare dunque per il pluricampione in vista delle qualifiche di domani.

TEMPI PROVE LIBERE 2