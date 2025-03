MotoGP, Márquez al comando nelle prime libere a Barcellona

Comincia l’azione sul tracciato catalano del Montmeló, teatro di un nuovo appuntamento del Motomondiale: splende il sole e le temperature sono attorno ai 21° C nell’aria e 27° C sull’asfalto. È il campione del mondo Marc Márquez ad ottenere il miglior tempo, precedendo di circa due decimi il compagno di squadra Dani Pedrosa, mentre è terza la Suzuki di Aleix Espargaró.

Il turno comincia con Aleix Espargaró che nei primi minuti si prende la testa della classifica, seguito da Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, mentre Marc Márquez torna subito al box. Si migliora Lorenzo che ottiene il secondo tempo, mentre Dovizioso si fa vedere in terza posizione. Qualche problema in più dall’altra parte del box Ducati, con Iannone protagonista di un lungo nella ghiaia, anche se riesce a ripartire per tornare poi al box. A poco più di mezz’ora dalla fine del turno torna in pista Márquez, che poco dopo ottiene il quarto tempo dietro ad Aleix Espargaró, Lorenzo e Pedrosa, mentre Rossi e Dovizioso completano le prime sei posizioni provvisorie. La classifica rimane più o meno cristallizzata fino ad una decina di minuti dalla fine, quando Hernandez si migliora fino ad ottenere la quarta posizione provvisoria, inserendosi tra le Honda di Márquez e Pedrosa. Siamo ormai alle battute finali di questo primo turno di prove libere: Viñales realizza un gran passo avanti portandosi nelle primissime posizioni, ma poco dopo Pedrosa con un 1:42.018 scala la classifica ponendosi provvisoriamente al comando. Non dura molto però, perché il compagno di squadra Márquez abbassa quel limite portandosi sotto l’1:42, unico tra i piloti MotoGP ad esserci riuscito.

Il turno quindi si chiude così, con le due Honda di Marc Márquez e Dani Pedrosa a comandare la prima sessione di prove libere, seguite dalle Suzuki di Aleix Espargaró e Maverick Viñales tra le quali si inserisce la Yamaha di Jorge Lorenzo. Ottavo Valentino Rossi davanti alla prima Ducati di Andrea Dovizioso, mentre Andrea Iannone chiude fuori dalla top ten.

La classifica:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.3 1'41.808

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.0 1'42.018 0.210 / 0.210

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.7 1'42.183 0.375 / 0.165

4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.6 1'42.458 0.650 / 0.275

5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.4 1'42.555 0.747 / 0.097

6 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.6 1'42.594 0.786 / 0.039

7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.7 1'42.623 0.815 / 0.029

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 1'42.938 1.130 / 0.315

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.8 1'42.945 1.137 / 0.007

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.4 1'42.957 1.149 / 0.012

11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.4 1'42.981 1.173 / 0.024

12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 336.6 1'43.002 1.194 / 0.021

13 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 328.2 1'43.008 1.200 / 0.006

14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'43.116 1.308 / 0.108

15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.9 1'43.378 1.570 / 0.262

16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 335.1 1'43.536 1.728 / 0.158

17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 337.5 1'44.059 2.251 / 0.523

18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.0 1'44.062 2.254 / 0.003

19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 333.2 1'44.357 2.549 / 0.295

20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 325.7 1'44.594 2.786 / 0.237

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 334.1 1'44.603 2.795 / 0.009

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.5 1'44.676 2.868 / 0.073

23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 337.6 1'44.768 2.960 / 0.092

24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 325.3 1'44.865 3.057 / 0.097

25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.4 1'45.270 3.462 / 0.405