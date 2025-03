Le voci si rincorrevano da tempo, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale: Max Biaggi torna in pista. Il Campione romano, ritiratosi dalle corse ormai tre anni fa, era stato protagonista di notizie riguardanti il suo ritorno alle gare. Queste erano state puntualmente smentite fino ad oggi, quando lo stesso Corsaro ha annunciato il suo ritorno. Non sarà una presenza fissa in griglia, dal momento in cui disputerà solo due delle restanti gare eel Campionato Superbike. Ma gli appassionati avranno il piacere di rivedere il pluricampione del mondo di nuovo in pista. In sella alla sua Aprilia, la moto con la quale ha conquistato gli ultimi due titoli, scenderà in pista a Misano, prossimo appuntamento del Mondiale Superbike, e a Sepang: "Torno per due gare. Oltre a Misano sarò al via anche nella tappa di Sepang. Su quella pista mi trovo molto bene, nonstante faccia un gran caldo, sono condizioni che mi piacciono. Sarà importante per me, ma anche per Piaggio, vista l'importanza strategica dei mercati in quelle zone". Max Biaggi non disputa una gara dal 2012, anno del suo ultimo titolo conquistato sul tracciato francese di Magny Cours. Non si aspetta dunque un rientro con podio ed è sincero sulle sue aspettative: "Il mio riferimento sarà quanto fatto da Bayliss. Non punto al podio, so che sarà difficile. Rientrare dopo del tempo e di per sè complicato anche per piloti in attività. Vedi Giugliano, dopo tre mesi, pur essendo giovane, ha fatto comunque fatica a riprendere il ritmo". Dal punto di vista tecnico, Biaggi dice la sua riguardo alla moto che ha guidato e che trova indubbiamente diversa: "Secondo me rispetto al passato, la distribuzioni dei pesi, con il baricentro più basso, le ha tolto un po' di mangevolezza. Preferivo la precedente versione".