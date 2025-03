La MotoGP verso la tappa al Montmeló: anteprima e orari tv

Dopo la tappa italiana del Mugello di due settimane fa, questo weekend c’è un nuovo appuntamento europeo per il Mondiale MotoGP, il secondo dell’anno in Spagna, precisamente sul circuito del Montmeló, in Catalogna.

Il circuito – Il circuito di Catalogna (Circuit de Catalunya in catalano) è situato vicino a Montmeló, una ventina di chilometri a nord-est di Barcellona, capitale della comunità autonoma della Catalogna. Inaugurato nel 1991, da allora ospita il Gran Premio di Spagna per la Formula 1 ed in seguito anche il Gran Premio di Catalogna per la MotoGP. Il tracciato misura 4655 metri ed è composto da 16 curve, 9 a destra e 7 a sinistra. Il record della pista in 1:42.182 appartiene dall’anno scorso al pilota Honda Marc Márquez, mentre il giro più veloce in 1:40.893 è stato marcato durante le qualifiche del 2013 al suo compagno di squadra Dani Pedrosa.

Aspettative – Si riparte dalla terza vittoria consecutiva di Jorge Lorenzo, che dopo un avvio di stagione altalenante è tornato in piena forma dominando le ultime tre gare. Ora il distacco dal compagno di squadra Valentino Rossi, che mantiene ancora la leadership iridata, è davvero ridotto ed è scontato pensare che entrambi i piloti saranno una volta di più protagonisti anche in questo weekend catalano. Ci si aspetta un nuovo gran fine settimana anche da Ducati: Andrea Iannone è reduce da un bel podio ottenuto due settimane fa in casa, mentre Andrea Dovizioso intende decisamente voltare pagina dopo il problema tecnico che l’ha costretto al ritiro. Occhi puntati però sul team Repsol Honda, con entrambi i piloti che corrono in casa: dopo lo zero del Mugello, il campione del mondo in carica Marc Márquez cercherà di dare una svolta ad una stagione finora al di sotto delle aspettative, mentre Dani Pedrosa, tornato in lotta per il podio in Italia ed in costante recupero per quanto riguarda il braccio, punta decisamente a portare a casa un gran risultato davanti al suo pubblico. Da registrare la presenza a Barcellona questo weekend di Casey Stoner, che alle ore 13.20 di domenica 14 giugno, vale a dire prima della gara della categoria MotoGP, realizzerà un giro d’onore sul tracciato catalano in sella alla nuova Honda RC213V-S.

Questo Gran Premio di Catalogna sarà visibile integralmente in diretta solo sui canali a pagamento Sky, mentre sul canale gratuito Cielo andranno in onda in differita qualifiche e gare delle tre categorie. Ecco gli orari del weekend:

SKY SPORT MOTOGP

Giovedì 11 giugno

17.00 Conferenza stampa piloti: parteciperanno Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Andrea Iannone (Ducati Team), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) e Maverick Viñales (Team SUZUKI ECSTAR)

Venerdì 12 giugno

9.00 Moto3 Prove Libere 1

9.55 MotoGP Prove Libere 1

10.55 Moto2 Prove Libere 1

13.10 Moto3 Prove Libere 2

14.00 MotoGP Prove Libere 2

15.05 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 13 giugno

9.00 Moto3 Prove Libere 3

9.55 MotoGP Prove Libere 3

10.55 Moto2 Prove Libere 3

12.35 Moto3 Qualifiche

13.30 MotoGP Prove Libere 4

14.05 MotoGP Qualifiche (repliche alle 16.05, 18.30, 22.15 e 00.30)

15.05 Moto 2 Qualifiche

17.00 Conferenza stampa

Domenica 14 giugno

8.40 Moto 3 Warm Up

9.10 Moto 2 Warm Up

9.40 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara (repliche alle 16.30, 20.00, 00.00 e 3.00)

CIELO

Sabato 13 giugno

19.50 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 14 giugno

14.15 Moto3 Gara

15.35 Moto2 Gara

17.00 MotoGP Gara (sintesi alle 23.00)