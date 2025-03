Superbike, Nico Terol e Althea Racing si separano

Si è appena concluso il Gran Premio di Portimao, ed arriva la notizia della conclusione del rapporto tra Nico Terol e Althea Racing: il campione del mondo 125cc nel 2011 ed il team Superbike infatti hanno preso congiuntamente questa decisione, alla luce dei risultati che purtroppo non sono arrivati, nonostante il grande impegno della squadra e del pilota spagnolo.

Queste le parole che possiamo leggere nel comunicato rilasciato dal team tricolore: “Nico Terol e Althea Racing Team decidono congiuntamente di non proseguire il loro rapporto. Tale triste decisione è stata presa alla luce dei risultati che purtroppo non si sono concretizzati nonostante il grandissimo impegno da parte del pilota e della squadra. Sia Terol che il Team Althea sono stati entrambi campioni del mondo e coincidenza anche nello stesso anno, il 2011, e per questo che le aspettative sono alte e che non potendo realizzare ognuno per se e poi insieme i propri obiettivi hanno costretto le parti ad optare per una consensuale separazione. Il Team Althea ringrazia Nico Terol, per la sua alta professionalità e per lo sforzo profuso nel tentativo di raggiungere il successo sperato augurandogli di trovare maggior soddisfazione per il futuro e ritrovare la giusta via che lo riporti al sorriso e al successo che merita.”

“Questa sfida per me era iniziata con grande entusiasmo” ha commentato Nico Terol, “Mi sono subito sentito molto bene con la squadra e con la moto già dalle prime prove, il che mi ha fatto pensare che stavo ritrovando le sensazioni giuste per ricominciare ad andare veloce. Ma le cose si complicano ancora dopo aver subito diverse cadute e dopo un infortunio che mi ha fatto tornare indietro. Credo che per il bene di entrambe le parti, la soluzione migliore sia quella di prendermi una pausa. Il Team sta lavorando sodo e non posso ripagare la loro fiducia in questo modo, anche se da parte mia c’è tutta la buona volontà. Posso solo ringraziare Genesio Bevilacqua e tutta la squadra per questi mesi passati insieme. Adesso devo solo fermarmi per riflettere e trovare un modo per tornare a sentirmi un pilota forte cercando di voltare pagina dopo quest’anno e mezzo molto duro per me.”

Queste le parole del proprietario del team, Genesio Bevilaqua: “Voglio ringraziare Nico per questo seppur breve rapporto che abbiamo avuto in questi mesi perchè prima di essere un pilota si è dimostrato umanamente un ragazzo straordinario. Abbiamo tentato insieme la strada che potesse riportarlo in alto e il Team non si è mai risparmiato a cercare di andare incontro a tutte le esigenze del pilota. E’ triste ma reale il fatto che non abbiamo avuto i reciproci riscontri Voglio solo augurare a Nico tutto il bene per il futuro e che questo periodo di sua incertezza agonistica che lo ha assalito possa presto sparire e tornare il grande campione che è stato e soprattutto che gli torni il sorriso divertendosi in moto. A nome mio personale ma anche di tutto lo staff Althea un grande augurio per il suo futuro.”

Già circolano alcuni nomi di piloti italiani che potrebbero sostituire Terol a partire dal prossimo GP, ma ovviamente non c’è nessuna notizia ufficiale, né per ora si conosce il futuro del pilota spagnolo, anche se non possiamo che augurarci di vederlo in pista quanto prima.