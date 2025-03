Doppietta Rea a Portimao: sua anche Gara2

Niente pioggia per Gara2 di Superbike, oggi andata in scena a Portimao. Jonathan Rea si porta a casa una doppietta favolosa. Secondo in questa seconda gara un ottimo Davide Giuliano, davanti a Leon Haslam. Crisi nera per il compagno di Rea, Tom Sykes, che all’inizio sembrava potersi giocare la gara, ma che dopo ha avuto qualche problema che lo hanno fatto chiudere all'ottavo posto.

Partono bene Sykes e Giugliano. Li seguono Davies e Rea, che arriva dalla vittoria di Gara1 e che non ha intenzione di rimanere dietro a lungo. In poco più di un giro si ritrova secondo e davanti a lui c’è solo la Ducati di Giugliano, mentre alle sue spalle c’è il suo compagno di squadra Sykes. Ci prova Rea a diventare leader, ma l’italiano non vuole mollare e cerca di resistere. Nel rettilineo il motore Kawasaki permette al britannico di mettere le sue ruote davanti, ma pochi metri dopo sbaglia e va largo; errore che gli costa il primo posto ma non solo, anche Sykes ha la possibilità di passarlo e lo fa. Siamo quasi a metà gara e Rea decide di riprendersi la seconda posizione e pianifica l’attacco a Giugliano: sa di potercela fare. Poche curve dopo infatti accade proprio questo e nel rettilineo successivo anche Sykes, sfruttando la scia, passa Giugliano.

Si ripropone la lotta tra compagni di squadra di Gara1, anche se stavolta la pioggia non c’è. Anzi no, perché Rea stavolta non vuole rischiare e, giro dopo giro, cerca di lasciare Sykes a debita distanza. Nel frattempo Giugliano si riavvicina, studia la verdona di Sykes e la passa. Qualche problemino la moto di quest’ultimo ce l’ha, visto che anche Haslam lo sorprende. A 3 giri dal termine il vantaggio di Rea è di quasi 5 secondi, mentre Giugliano ha un distacco di poco più di 2 secondi da Haslam, Davide deve tenere duro!

Doppietta di Jonathan Rea, che qui a Portimao fa 2 su 2. Secondo il nostro Davide Giugliano, terzo Leon Haslam. Giù dal podio l'altro Ducati Panigale di Chaz Davies e solamente ottavo Tom Sykes.

LA CLASSIFICA

1 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R

2 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R +5.416

3 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF +6.689

4 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R +10.445

5 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP +14.122

6 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP +14.265

7 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF +16.213

8 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R +19.384

9 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R +19.998

10 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R +27.332

11 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R +28.904

12 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR +31.138

13 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 +34.252

14 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R +56.181

15 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R +62.679

16 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 +63.200

17 CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R +63.488

18 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR +1 LAP

19 TOTH Imre | BMW S1000 RR +1 LAP