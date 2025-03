La Superbike riaccende i motori a Portimao: anteprima e orari tv

Il settimo round della stagione 2015 si svolgerà questo weekend a Portimao. Questo tracciato sulla carta sembra essere favorevole alle Kawasaki, dominatrici delle prime sei tappe.

Il Circuito- L'Autodromo Internacional Do Algarve è stato inaugurato nel 2008, e il 2 novembre dello stesso anno ha ospitato la prima competizione ufficiale, come ultima tappa del Campionto Mondiale Superbike. Data indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote, perchè proprio quel giorno dopo la vittoria sia in Gara 1 che in Gara 2 Troy Bayliss si ritirò dalla competizione delle derivate di serie. La pista è lunga 4,692 km con 18 curve e ha 64 varianti possibili rispetto alla configurazione originale.

Aspettative- Jonathan Rea è il dominatore indiscusso di questa prima metà di stagione. Il numero 65 fece il suo debutto su questa pista nel 2008 subito dopo il passaggio dalla Superspot alla Superbike. Qui vanta otto piazzamenti sul podio, inclusa una vittoria lo scorso anno in Gara 2. "Ho respirato l’atmosfera pre-TT prima della partenza per Portimao", ha dichiarato Rea. "È una pista che mi piace molto e richiede diverse tecniche di guida in alcuni tratti. In generale è un bel posto dove andare e le temperature dovrebbero essere davvero gradevoli in questa parte dell’anno. Non vedo l’ora di scendere in pista in sella alla Kawasaki perché ho buoni ricordi di questo circuito. Ora abbiamo trovato un buon metodo di lavoro con la ZX-10R e dobbiamo continuare su questa strada, tutti insieme, per capire il comportamento della moto il venerdì ed iniziare a migliorarne la messa a punto in vista delle gare Non abbiamo provato a Portimao durante l’inverno, in quanto abbiamo preferito concentrarci su Aragon e Jerez. Lo scorso anno ho vinto, sul bagnato, in gara 2. Quest’anno è diverso quindi cercheremo ‘solo’ di continuare sul trend dei risultati recenti. L’obiettivo è quello di vincere entrambe le gare". La doppietta a Donington è stata sicuramente un'inniezione di fiducia per Tom Sykes, che deve recuperare punti su Leon Haslam e Rea. Due successi in Portogallo per l'inglese, uno dei quali risale all'anno scorso in Gara 1. "Dopo il round di Donington mi sento bene, sono felice di come abbiamo affrontato il fine settimana" ha affermato Sykes. "Il nostro metodo di analisi e messa a punto ha pagato. Siamo migliorati poco a poco nei primi round, fatto la svolta ad Imola e continuato sulla buona strada a Donington. Dovevo assolutamente cambiare passo in stagione e nelle ultime quattro gare ho chiuso due volte al secondo posto ed altrettante al vertice. Ora mi sento più a casa in sella alla moto ed i punti guadagnati sono stati molto importanti. Il setup della moto mi permette di sorpassare e riprendermi la posizione e questo mi entusiasma molto, inoltre i prossimi tracciati in calendario sono storicamente positivi per noi". Le Ducati cercheranno un ennesimo podio in questa tappa. Chaz Davies, terzo nella Gara di casa qui punta a fare meglio, come il team-mate Davide Giugliano, che dopo un lungo stop punta a crescere sempre di più. Leon Haslam, nonostante i 101 punti in meno, rimane il primo inseguitore di Jonathan Rea. Haslam e Jordi Torres cercheranno di riavvicinare le Kawasaki. Ottimisti i piloti Pata Honda dopo i miglioramenti fatti in Inghilterra. Sylvain Guintoli a Portimao è già salito ben 5 volte sul podio, mentre Micheal Van Der Mark ha vinto l'anno scorso la gara Supersport.

La visione delle sessioni di prove libere, superpole e gare saranno trasmesse dalle reti Mediaset.

Orari Tv:

Sabato 6 Giugno

Italia 1

15:45 Qualifiche Superbike

Mediaset Italia2

10:40 FP3 Superbike

13:30 FP4 Superbike

15:45 Qualifiche Superbike

Domenica 7 Giugno

Italia

11:00Gara1 Superbike

13:45Gara2 Superbike

Mediaset Italia2

09:40 WarmUp Superbike

10:05WarmUp Supersport

11:00 Gara1 Superbike

14:10 Superbike Gara2