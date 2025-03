MotoGP, Casey Stoner sarà a Barcellona

Il Motomondiale, che tra due settimane farà tappa a Barcellona, vedrà una presenza illustre. Casey Stoner sarà al Gran Premio de Catalunya per un evento promozionale organizzato da Honda. Il colosso giapponese giovedì 11 giugno presenta la nuova moto, derivata dal prototipo MotoGP. La RC213V-S è una moto da strada che ha l‘obiettivo di diventare il gioiello della casa alata e proprio Stoner è stato scelto come esponente per presentare la nuova nata della più grande industria di moto del mondo. Teatro del debutto sarà il Circuit de Catalunya. Sul tracciato del Montmeló infatti Honda Giappone e Honda Europa hanno organizzato l’evento, per dare ancora più lustro alla RC213V-S, in occasione del settimo appuntamento del Motomondiale.

Allo sviluppo dei questa moto ha collaborato, tra gli altri, proprio Casey Stoner, che, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Motocuatro.com, indosserà di nuovo la tuta per compiere un giro di pista sul nuovo gioiello di casa Honda, anche se nulla è stato ancora confermato dai vertici.

I più “maliziosi” ipotizzano che la casa nipponica conti sulla presenza del due volte Campione del mondo anche in vista dei test che si disputeranno al Montmeló proprio il lunedì successivo al Gran Premio. In qualità di tester, Stoner potrebbe tornare in pista per provare, tra le altre cose, gli pneumatici Bridgestone. I sospetti rimarranno tali fino a che Honda non diramerà un comunicato ufficiale, anche se fino ad ora le possibilità di vedere Stoner in pista nei test sono scarse, considerando anche il ritorno di Dani Pedrosa, di nuovo in grado di stare in moto una volta superato l’intervento all’avambraccio.