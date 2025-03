Moto2, Strepitoso Sam Lowes conquista la pole al Mugello

Sam Lowes spaziale in terra italiana conquista la pole firmando il nuovo giro record del circuito del Mugello per quanto riguarda la moto2. Le qualifiche per inglese non erano iniziate nel migliore dei modi causa una brutta caduta a trenta minuti dal termine. Il leone d'Inghilterra ha portato a spinta la sua speed up fino ai box ,tempo di togliere i sassi dalle carene e via dentro ancora per strappare la seconda PolePosition stagionale. Il giro capolavoro ha messo in riga Aegerter e Tito Rabat. Lo svizzero ,finalmente, torna nelle posizioni di testa dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative. Rabat dopo aver comandato per gran parte delle sessioni di libere e di qualifica riesce a conquistare la prima fila solo all'ultimo passaggio prima della bandiera a scacchi.

Seconda fila per Luthi Salom e Zarco. Il francese in sordina per tutto il turno di qualifica e' riuscito solo nel finale ad ottenere una posizione nelle zone alte della classifica. Primo dei nostri e' Simone Corsi (7) che apre la terza fila davanti a Simeon e Rins. Chiude la top ten un sorprendente Axel Pons in forma smagliante prima di una caduta a 6 minuti dal termine che lo ha escluso dal rush finale.

Per quanto riguarda gli italiani oltre a Corsi, troviamo Baldassari (16), Pasini (18) e solo 21 Franco Morbidelli.



Classifica:



1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up

2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex

3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex

5 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex

6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex

7 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex

8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex

10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex

11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex

12 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up

13 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex

15 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex