Mugello, Dovizioso domina il primo turno di libere

Il weekend di gara più atteso dagli italiani è iniziato questa mattina con l’attività in pista. Se ieri si è lasciato spazio alle dichiarazioni sulle aspettative del Gran Premio d’Italia, oggi si è passati ai fatti e, come di consueto, in questa mattinata toscana è andato in scena il primo turno di prove libere sullo splendido circuito del Mugello. Molto attesi i top riders, due dei quali sono proprio i nostri portacolori: il leader ridato Valentino Rossi è indubbiamente il più acclamato,ma a dettare legge è Andrea Dovizioso. Con una Ducati che sembra veramente aver fatto passi da gigante, il forlivese ha fatto segnare l’ottimo tempo di 1.47.893, prendendosi la testa della classifica e beffando anche Jorge Lorenzo, che si era portato davanti a tutti proprio a metà sessione. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dal successo di due settimane fa a Le Mans, vuole dare conferma del suo ritrovato stato di forma e ha insidiato Dovizioso, concludendo il primo turno di libere con il secondo tempo, a soli 33 millesimi dal pilota Ducati. La Rossa di Borgo Panigale inizia con il piede giusto il weekend di casa: il terzo tempo è di Andrea Iannone, ancora convalescente, ma già molto competitivo. Dopo un’ottima sessione accusa un ritardo di soli 47 millesimi dal compagno di squadra e leader della mattinata toscana.

È rimasto un po’ nell’ombra Marc Márquez. Il Campione del mondo in carica ha fatto segnare il quarto tempo. Il distacco non è particolarmente consistente, si tratta infatti di poco più di un decimo dalla vetta, ma resta comunque l’interrogativo della cosiddetta crisi Honda. Anche Dani Pedrosa non brilla: tornato a Le Mans dopo un lungo stop per curare la sindrome compartimentale, non è ancora al top e addirittura non va oltre l’undicesimo tempo. Per lo spagnolo il distacco inizia ad essere già importante, andando a sfiorare i sette decimi di ritardo da Dovizioso.

Valentino Rossi ci ha abituati al suo solito inizio di weekend in salita per poi avere l’exploit in gara. Nella prima sessione di prove libere arranca un po’ e fa segnare un sesto tempo. Staccato da Dovizioso di ben 4 decimi, l’idolo di casa non è stato particolarmente incisivo, fiducioso del fatto che durante il corso del weekend le cose miglioreranno, come di solito accade. Bene anche la Ducati del Team Pramac, con Yonny Hernández che precede Rossi con il quinto tempo, mentre Danilo Petrucci, dopo essersi portato nelle posizioni di testa, ha concluso il turno con l’undicesimo tempo. A precedere il pilota ternano c’è Michele Pirro, che qui partecipa come wild card proprio con una Ducati, mentre chiude il gruppo Marco Melandri.

TEMPI PROVE LIBERE 1