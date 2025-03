La MotoGP in azione al Mugello: anteprima e orari tv

Torna in azione questo weekend il Motomondiale, con l’appuntamento sul circuito italiano del Mugello, storica tappa per le due ruote. Occhi puntati, oltre che sul trio spagnolo composto dal campione del mondo Marc Márquez, da Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, soprattutto sui piloti di casa, in particolare l’attuale leader iridato Valentino Rossi ed i piloti Ducati.

Il circuito - Costruito nel 1972 e inaugurato nel 1974, l’Autodromo Internazionale del Mugello si trova nel comune di Scarperia, a nord di Firenze, in Toscana. Ha ospitato il Motomondiale per la prima volta nel 1976, ma dal 1991 è un appuntamento fisso. Il tracciato della pista è lungo 5245 metri, e si snoda attraverso 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. È caratterizzato da un rettilineo in salita lungo più di un chilometro, da bruschi cambi di pendenza e da curve molto veloci, cieche e impegnative, come l’"Arrabbiata 1" e l’"Arrabbiata 2". Altri punti importanti sono la Casanova-Savelli, una chicane destra-sinistra in discesa, o la curva "San Donato", la prima del tracciato (posta in fondo al rettilineo), dove è importante frenare il più tardi possibile. Il record del tracciato in 1:47.39 appartiene dal 2013 al campione del mondo in carica Marc Márquez.

Aspettative – Come anticipato all’inizio, attenzione per questo weekend si concentrerà soprattutto sui piloti di casa, che questo weekend si sfideranno davanti al loro pubblico. Cominciamo con Valentino Rossi, che arriva al Mugello da leader iridato grazie ai podi ed alle vittorie conquistati finora: non c’è dubbio che questo weekend il Dottore farà di tutto per ottenere il successo. Passiamo ora ai piloti Ducati: Andrea Dovizioso s’è dimostrato molto veloce e in grado di lottare con Honda e Yamaha, anche se ammette che nella scorsa gara è mancato qualcosa. I test svolti di recente su questo tracciato dalla squadra di Borgo Panigale però sono stati più che positivi, quindi ci si aspetta un gran risultato dalle rosse questo weekend. Da tenere in conto anche Andrea Iannone, protagonista a Le Mans di una bella battaglia con Marc Márquez nonostante una spalla non completamente a posto, che quindi sarà sicuramente più vicino ai primi. Scontato citare anche il trio spagnolo composto da Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Dani Pedrosa. Se il maiorchino della Yamaha ha risolto i problemi di inizio stagione ed è più in forma che mai, non è così per il duo Honda, alle prese finora con qualche problema in più del dovuto: sia il campione del mondo che il pilota di Sabadell, ancora convalescente, intendono lasciarsi alle spalle una tappa francese al di sotto della aspettative, in un circuito difficile ma che regala sempre grande spettacolo.

Questo weekend gli appassionati avranno la possibilità di seguire in diretta qualifiche e gare del Gran Premio d’Italia anche sul canale gratuito Cielo, mentre le prove libere saranno visibili solo su Sky. Ecco tutti gli orari del fine settimana:

SKY SPORT MOTOGP

Giovedì 28 maggio

16,55 Conferenza stampa piloti: parteciperanno Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Andrea Iannone (Ducati Team) e Danilo Petrucci (Pramac Racing)

Venerdì 29 maggio

9,00 Moto3 Prove Libere 1

9,55 MotoGP Prove Libere 1

10,55 Moto2 Prove Libere 1

13,10 Moto3 Prove Libere 2

14,00 MotoGP Prove Libere 2

15,05 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 30 maggio

9,00 Moto3 Prove Libere 3

9,55 MotoGP Prove Libere 3

10,55 Moto2 Prove Libere 3

12,35 Moto3 Qualifiche

13,30 MotoGP Prove Libere 4

14,05 MotoGP Qualifiche

15,05 Moto 2 Qualifiche

17,00 Conferenza stampa

Domenica 31 maggio

8,40 Moto 3 Warm Up

9,10 Moto 2 Warm Up

9,40 MotoGP Warm Up

11,00 Moto3 Gara

12,20 Moto2 Gara

14,00 MotoGP Gara

CIELO (in diretta)

Sabato 30 maggio

12,35 Qualifiche Moto3

14,05 Qualifiche MotoGP

15,05 Qualifiche Moto2

Domenica 31 maggio

11,00 Moto3 Gara

12,20 Moto2 Gara

14,00 MotoGP Gara