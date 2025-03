SuperStock 1000, Tamburini comanda a Donington: sua la pole

Sul circuito britannico sono gli italiani ad imporsi e a conquistare la prima fila valida per la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna della Superstock 1000.

Per tutto il weekend Tamburi e Savadori si sono scambiati la prima posizione, ma alla fine è stato il pilota BMW a conquistare la pole position con un ritmo martellante. Difficile stargli dietro, solo Savadori, a pochi minuti dalla fine, riesce a ridurre il gap a soli 0.243s . Importante seconda posizione per il leader del campionato, che non può permettersi di lasciare troppo margine al connazionale, per mantenere il suo vantaggio in classifica. La battaglia per il titolo della classe cadetta sembra essere già delineato.

Un ottimo Raffaele De Rosa completa la prima fila. Quarto posto invece per Guarnoni davanti a Coghlan e Jezek. A seguire un ritrovato Barrier davanti a Gines, Massei e Staring. In difficoltà invece Kevin Calia rispetto al suo compagno di squadra, il quale gli rifila più di un secondo in griglia. Il pilota Aprilia chiude così in 13esima posizione dietro a Salvadori in sella alla sua Ducati Panigale.

Domani, ore 17:15 su Italia2, si prospetta una gara all'insegna del tricolore... che vinca il migliore!

TEMPI E GRIGLIA DI PARTENZA

1 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'29.449

2 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'29.692

3 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'29.876

4 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'29.956

5 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.993

6 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'30.204

7 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'30.275

8 4 M. GINES FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.683

9 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'30.691

10 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.741