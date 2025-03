SBK, Donington: Camier in testa nelle FP1, mentre Sykes si impone nelle FP2 e FP3

Inizia ufficialmente il weekend inglese per i piloti Superbike, che si affronteranno sul noto circuito di Donington. Un programma particolare, visto che nella giornata di oggi si sono svolte le prime tre sessioni di prove libere che avvicinano i piloti alla gara di domenica. È Leon Camier a chiudere in testa il primo turno, mentre gli ultimi due di questa giornata sono un'esclusiva di Tom Sykes.

Cominciamo con le prime prove libere, con a sorpresa il pilota di casa Leon Camier che riesce a portare la sua MV Agusta davanti a tutti, beffando di pochissimi millesimi la Kawasaki di Tom Sykes e le Ducati di Davide Giugliano e Chaz Davies, mentre il leader iridato Jonathan Rea ottiene il quinto tempo a circa tre decimi dal capoclassifica. Buona sessione per Ayrton Badovini, che ottiene alla fine il sesto tempo, a precedere la prima Aprilia di Leon Haslam ed il campione del mondo in carica Sylvain Guintoli, ottavo a circa otto decimi dal pilota MV Agusta. Da registrare a inizio sessione la bandiera rossa esposta per la presenza di olio in pista e caduta del nostro Niccolò Canepa, incolume ma rimasto poi fermo al box per tutto questo primo turno di libere.

La classifica:

1 CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 1'29.314

2 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1'29.349 +0.035

3 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1'29.367 +0.053

4 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'29.377 +0.063

5 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'29.682 +0.368

6 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1'29.834 +0.520

7 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1'30.044 +0.730

8 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1'30.156 +0.842

9 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1'30.232 +0.918

10 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1'30.391 +1.077

11 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1'30.432 +1.118

12 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1'30.540 +1.226

13 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1'30.802 +1.488

14 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1'30.875 +1.561

15 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 1'30.996 +1.682

16 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1'31.141 +1.827

17 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1'31.519 +2.205

18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1'32.486 +3.172

19 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 1'32.539 +3.225

20 TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1'33.585 +4.271

21 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1'34.694 +5.380

CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R

La seconda sessione di libere vede tornare il dominio Kawasaki, ma questa volta nel nome di Tom Sykes, che con un 1:28.574 ha stabilito il miglior tempo. Subito dietro di lui troviamo il nostro Davide Giugliano e l’altra Kawasaki di Jonathan Rea, assieme ad Ayrton Badovini, ottimo quarto, a poco più di un decimo e mezzo dal capoclassifica. Sesta piazza per l’altra Ducati di Chaz Davies, a precedere la sorpresa di giornata Leon Camier, che chiude questa sessione con un ottimo settimo tempo, davanti al nostro Matteo Baiocco, che chiude a poco meno di sei decimi da Sykes. Sembrano esserci più problemi del previsto in casa Aprilia, con Leon Haslam e Jordi Torres rispettivamente decimo e tredicesimo in questo secondo turno di libere.

La classifica combinata dei primi due turni:

1 SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1'28.574

2 GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1'28.729 +0.155

3 REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'28.741 +0.167

4 BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1'28.758 +0.184

5 DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'28.794 +0.220

6 CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 1'28.864 +0.290

7 LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1'29.009 +0.435

8 BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1'29.166 +0.592

9 VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1'29.381 +0.807

10 HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1'29.440 +0.866

11 GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1'29.629 +1.055

12 SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1'29.659 +1.085

13 TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1'29.714 +1.140

14 RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 1'30.086 +1.512

15 TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 1'30.225 +1.651

16 MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1'30.373 +1.799

17 DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 1'30.427 +1.853

18 PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1'31.378 +2.804

19 CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R | 1'31.825 +3.251

20 BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 1'32.497 +3.923

21 RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1'33.466 +4.892

22 TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1'33.585 +5.011

Il terzo turno di prove libere è stato quello più importante: i primi dieci piloti infatti disputeranno solamente la seconda fase delle qualifiche, mentre tutti gli altri dovranno disputare la SP1 per guadagnarsi i primi due posti utili per l’accesso in SP2. Ancora una volta è il pilota Kawasaki Tom Sykes a registrare il miglior crono, chiudendo questa ultima sessione odierna in testa, davanti al nostro Davide Giugliano, protagonista di una scivolata senza conseguenze a fine turno, ed al compagno di squadra e leader iridato Jonathan Rea, che chiude il “podio” di queste libere. Accedono direttamente alla SP2 anche Leon Haslam, Chaz Davies, Alex Lowes, Ayrton Badovini, Michael van der Mark, Leon Camier e Matteo Baiocco, mentre tutti gli altri piloti dovranno disputare il primo turno di qualifiche.

La classifica combinata delle tre sessioni di libere:

1 T. SYKES GBR | Kawasaki ZX-10R | 1'28.172

2 D. GIUGLIANO ITA | Ducati Panigale | 1'28.283 +0.111

3 J. REA GBR | Kawasaki ZX-10R 1'29.682 | 1'28.483 +0.311

4 L. HASLAM GBR | Aprilia RSV4 RF | 1'28.516 +0.344

5 C. DAVIES GBR | Ducati Panigale R | 1'28.542 +0.370

6 A. LOWES GBR | Suzuki GSX-R1000 | 1'28.572 +0.400

7 A. BADOVINI ITA | Team BMW S1000 RR | 1'28.582 +0.410

8 M. VD MARK NED | Honda CBR1000RR SP | 1'28.748 +0.576

9 L. CAMIER GBR | MV Agusta 1000 F4 | 1'28.756 +0.584

10 M. BAIOCCO ITA | Ducati Panigale R | 1'28.787 +0.615

11 J. TORRES ESP | Aprilia RSV4 RF | 1'29.006 +0.834

12 S. GUINTOLI FRA | Honda CBR1000RR SP | 1'29.025 +0.853

13 D. SALOM ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'29.125 +0.953

14 R. DE PUNIET FRA | Suzuki GSX-R1000 | 1'29.247 +1.075

15 C. PONSSON FRA | Kawasaki ZX-10R | 1'29.743 +1.571

16 L. MERCADO ARG | Ducati Panigale R | 1'29.806 +1.634

17 R. RAMOS ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'29.942 +1.770

18 N. TEROL ESP | Ducati Panigale R | 1'30.104 +1.932

19 N. CANEPA ITA | Kawasaki ZX-10R | 1'30.329 +2.157

20 S. BARRAGÁN ESP | Kawasaki ZX-10R | 1'32.497 +4.325

21 I. TOTH HUN | BMW S1000 RR | 1'32.647 +4.475

22 G. RIZMAYER HUN | BMW S1000 RR | 1'33.466 +5.294