Esclusiva. Lorenzo Savadori: "Il titolo? Penso gara per gara"

A distanza di cinque anni, la SuperStock1000 torna a Donington, per il quarto round del mondiale. Prima della partenza siamo riusciti ad intervistare il vice – campione della categoria Lorenzo Savadori, classe 1993. Con un secondo posto ad Aragón e due vittorie consecutive ad Assen e a Imola, il pilota cesenate si presenta sul circuito britannico in qualità di leader del campionato con 25 punti di vantaggio, rispetto al connazionale Roberto Tamburini.

Vavel Italia ha incontrato Lorenzo Savadori e di seguito potrete leggere l'intervista.

La superstock1000 torna a Donington dopo 5 anni. L’ultima volta che hai corso su questo tracciato è stato nel 2009 nel campionato mondiale 125gp. Questo ti preoccupa?

Si, l’ultima volta è stato nel 2009. Mi ricordo che era stato anche un weekend strano perché avevamo girato poco. Praticamente Donington è una pista nuova per me ma non mi preoccupa, sono curioso di provarla. Imparerò la pista con calma, tanto prima delle qualifiche ci sono 3 turni di prove libere. Sono tranquillo.

Pensi che Donington sia una pista che si adatta bene alle caratteristiche Aprilia?

Penso di si. Aprilia la vedo come una moto completa, che va bene in diversi tracciati e secondo me Donington è uno di quelli. Sono molto fiducioso perché mi trovo bene con i miei tecnici di Aprilia e del Team, che conoscono molto bene la moto e sicuramente sapranno anche loro darmi dei consigli su come interpretare al meglio la pista.

Vice – campione in carica e leader del mondiale. Questo potrebbe essere il tuo anno?

Non lo so, io penso gara per gara e cerco di dare sempre il massimo in ogni circuito. Quello è il mio obiettivo.

Come ti prepari prima di una gara?

Al momento ho messo da parte il cross, mi concentro sulla stagione. Logicamente il miglior allenamento sarebbe girare con la moto in pista, ma quando non sono in pista mi preparo facendo corsa, palestra, bicicletta e motard.

Un ultima domanda, forse anche un po’ banale, Com’è stato vincere a Imola?

Una bella soddisfazione. È stato un weekend molto difficile per noi perché abbiamo fatto diverse modifiche alla moto per avere un passo di gara migliore rispetto agli altri. Ci siamo riusciti e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per questo ringrazio molto Aprilia e il Team Aprilia Nuova M2 Racing per l’ottimo lavoro. Ringrazio anche gli Sponsor e la mia famiglia per il supporto.

La Superstock scenderà in pista questo weekend e di seguito potrete leggere la programmazione in televisione:

Sabato 23 maggio - ore 17:30 Qualifiche su Italia2.

Domenica 24 maggio - ore 17:15 Gara su Italia2.