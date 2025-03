MotoGP Le Mans, vince Lorenzo davanti a Rossi

Jorge Lorenzo si aggiudica il Gran Premio di Francia di MotoGP centrando la seconda affermazione consecutiva, dopo la vittoria di Jerez. Sul circuito di Le Mans, il pilota spagnolo domina la gara dal primo all'ultimo giro, imponendo sin dalle prime tornate un ritmo insostenibile per gli inseguitori (non girerà mai più lento di 1.33.7) e precede sul traguardo il proprio compagno di squadra Valentino Rossi, protagonista di un'altra (l'ennesima) grande gara in rimonta, dopo le prestazioni opache fornite nelle giornate di venerdì e sabato ed autore anche del giro veloce. Terzo Andrea Dovizioso su Ducati, parito benissimo ma successivamente non in grado di mantenere il ritmo dei piloti Yamaha. Medaglia di legno per Marc Marquez in grandissima difficoltà. Il campione del mondo in carica parte male e finisce lungo alla prima staccata, viene poi infilato da Rossi e Iannone non riuscendo a mantenerne il passo per tutta la prima parte di gara. Il talento della Honda riesce poi a recuperare terreno su uno stoico Andrea Iannone, sofferente per i postumi della lussazione alla spalla, dando vita ad uno splendido duello che si conclude con lo spagnolo a spuntarla sull'abruzzese, devastato dal dolore e dalla fatica. Spettatore della bagarre Bradley Smith che conduce la propria Yamaha del team Tech 3 al sesto posto. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Danilo Petrucci è decimo, mentre Marco Melandri, su una Aprilia ancora lontanissima dall'essere competitva, chiude ultimo.

ORDINE D'ARRIVO E TEMPI: