Le Mans: Luthi imprendibile si aggiudica la vittoria

La gara di Le Mans è un grande punto interrogativo per la Moto2, a Jerez a vincere era stato Folger portando con sé sul podio il francese Zarco e il campione in carica Tito Rabat. Rins e Lowes, grandi protagonisti di questo campionato avevano fatto un “pastrocchio” finendo la gara andalusa senza nessun punto.

Al circuito Bugatti nella giornata di ieri era stato il rookie Alex Rins ad aggiudicarsi la pole a scapito di Sam Lowes. Il giovane pilota del Team Pons 40 Paginas Amarillas proverà a cercare la vittoria o si accontenterà di raccimolare quanti più punti possibili per ricucire l’out della gara di Jerez? Stessa questione per il britannico Sam Lowes. Con loro in prima fila il pilota di casa Zarco. Ad aprire la seconda fila è Tito Rabat. Tuttavia il warm up di questa mattina ha fatto vacillare le certezze dello spagnolo che è stato vittima di una caduta senza conseguenze fisiche ma che ha ridotto la moto a “brandelli”, un rischio evitabile che forse minerà le certezze del pilota di Pons.

Quando il semaforo si spegne a partire bene sono Zarco (Kalex - Ajo Motorsport), Luthi (Kalex - Derendinger Racing Interwetten)Rabat (Kalex -EG 0,0 Marc VDS) ,partenza bruttissima invece per il pole man Rins (Kalex - Paginas Amarillas HP 40 ) che in poco tempo viene risucchiato dal resto del gruppone, per lui si prospetta una gara in rimonta. Al primo giro la situazione si presenta con Zarco davanti a Luthi, Rabat e Lowes.

La lotta per la prima posizione si dipana tra Zarco e Luthi che si scambiano traiettorie e posizioni facendo a turno alla testa della gara. Tuttavia Zarco sembra più impiccato rispetto allo svizzero di Interwetten. In terza posizione li osserva Rabat accompagnato da Lowes, Nakagami, Rins, Simon, Simeon, Salom e Morbidelli, primo degli italiani che chiude la top ten.

Più indietro cadono Alex Marquez e Louis Rossi mentre in testa di gara è Luthi a battere il tempo accumulando best lap, lo svizzero sembrerebbe in vena di voler allungare sugli avversari. A 19 giri dalla fine Luthi si trova ad 1.027 da Zarco e Rabat, un gap che aumenta tornante dopo tornante.

Le posizioni a questo punto sono abbastanza cristallizzate: Luthi, Zarco, Rabat, Lowes, Rins, Nakagami, Salom, Morbidelli, Folger sono i primi 10. Il tedesco, vincitore a Jerez, dopo uno scambio di posizioni con Morbidelli cade e finisce fuori, per lui la gara è buttata ed in campionato la sua posizione è molto a rischio.

Quando mancano 10 giri alla fine è ancora Luthi a comandare la gara seguito da Zarco e Rabat, questo il podio vituale. Lowes rimane 4° senza infamia né gloria, il britannico deve cercare di accumulare più punti possibile, così come Rins alle sue spalle seguito dal compagno di squadra Luis Salom. Intanto è uscito di scena anche Kallio.

La gara si avvicina sempre di più alla bandiera a scacchi e inizia ad emergere il campione in carica Esteve Rabat che sorpassa Zarco e si mette nel mirino Luthi. Negli ultimi giri protagonista è il Team di Sito Pons, in senso negativo, in una manciata di due giri cadono i suoi due alfieri, il primo ad andare nella ghiaia è Rins, poi tocca a Salom in seguito ad un contatto con Franco Morbidelli.

L’ultimo giro non mostra sorprese, lo svizzero Thomas Luthi è il primo a passare sotto la bandiera a scacchi, arrivano poi Rabat e Zarco. Il primo degli italiani ad arrivare è traguardo è Franco Morbidelli con la Kalex del Team Italtrans. E’ un dominio Kalex, solo Lowes corre su una Speed Up.

Si lascia Le Mans e ci si prepara al GP d’Italia del Mugello con una Moto2 che vede allungare il suo leader di campionato Johann Zarco con ben 89 punti.

