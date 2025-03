Le Mans, prima pole in moto2 per Alex Rins

La Moto 2 sbarca a Le Mans e quello che non manca e' lo spettacolo. Una sessione di qualifica da cardiopalma con i primi due con lo stesso tempo. A spuntarla e' Alex Rins che firma la prima pole position in Moto2 dopo solo cinque gare. Stesso tempo al millesimo per Sam Lowes, beffato dal secondo miglior crono di Rins che vale allo spagnolo la prima casella per domani. Terza posizione per il leader del mondiale e padrone di casa Johann Zarco.

La qualifica sembrava scemare a 7 minuti dal termine quando delle goccioline di pioggia hanno infastidito i piloti. Fortunatamente lo scroscio di pioggia non e' stato così intenso da bagnare e peggiorare le condizioni della pista, permettendo così di assistere ad un finale spettacolare. Il migliore di tutti ad interpretare queste condizioni e' stato l'alfiere spagnolo Alex Rins. Il Rookie ha completato quattro giri di pura "follia" girando sempre sul 1.37.2 fino a raggiungere il tempo di Lowes ed eguagliarlo.

Per quanto riguarda la seconda fila sarà aperta da Tito Rabat affiancato da un Nakagami al ritorno nelle posizioni di vertice e Thomas Luthi. Dalla terza fila scatteranno David Salom, Xavier Simeon e Julian Simon. Chiude la top ten Randy Krummenacher. 11 e 12 i due alfieri del team Italtrans Kallio e Morbidelli. Per quanto rigurda l'italiano il dodicesimo posto può essere considerato un ottimo risultato in quanto a 3 minuti dal termini il numero 21 e' stato vittima di una piccola scivolata. Solo 20 e 22 gli altri due italiani Corsi e Baldassari

La gara di domani vede i primi 6 con lo stesso passo, presupposti tali per vedere una gara scoppiettante e molto interessante.



Classifica e griglia di partenza:



1 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex

2 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up

3 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex

4 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

5 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

6 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex

7 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex

8 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

9 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up

10 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex