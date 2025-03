Le Mans accoglie la MotoGP: anteprima e orari tv

Dopo due settimane di pausa ritorna in azione il Motomondiale sullo storico circuito francese di Le Mans, che questo weekend ospiterà quindi la quinta tappa del Campionato Mondiale MotoGP. Il tempo sarà un fattore importante, come sempre su questo circuito, con la pioggia che potrebbe condizionare i vari turni.

Il circuito - Situata nella regione della Sarthe, a sud ovest di Parigi, Le Mans è rinomata per la leggendaria “24 Ore” che porta il suo nome, ma la pista dove si corre il Gran Premio di Francia della MotoGP dal 2000 è una versione molto ridotta del celebre tracciato. Non è particolarmente tecnica e non presenta quindi grandi difficoltà: si tratta di una pista cosiddetta “stop and go”, fatta di curve lente e tornantini che richiedono un’ottima stabilità in frenata ma anche una grande agilità ed accelerazione in uscita di curva. Il tracciato misura 4185 metri di lunghezza per 13 di larghezza, con nove curve a destra e quattro a sinistra, un fattore che mette alla prova anche la resa delle gomme. Il record del circuito in 1:33.617 appartiene dal 2011 al pilota Repsol Honda Dani Pedrosa.

Aspettative – Con tre vincitori diversi nelle prime quattro gare, possiamo dire che il Mondiale 2015 sarà particolarmente avvincente. Jorge Lorenzo, reduce dalla prima netta vittoria stagionale a Jerez, punta a recuperare il più in fretta possibile il distacco in classifica iridata che lo separa dal compagno di squadra Valentino Rossi, che con due vittorie e due podi in quattro gare a Le Mans da leader. Non starà a guardare il campione del mondo in carica Marc Márquez, ristabilitosi dalla frattura al mignolo sinistro che aveva in parte condizionato il suo weekend a Jerez, così come il compagno di squadra Dani Pedrosa, al rientro dopo l’operazione che l’ha costretto a saltare ben tre GP e che vorrà fare bene fin da subito. Occhio anche a Ducati, con Andrea Dovizioso che vuole sicuramente voltare pagina dopo una gara opaca in Spagna, mentre Andrea Iannone arriverà convalescente a causa di una lussazione alla spalla rimediata in questi giorni durante alcuni test privati al Mugello.

Anche questo Gran Premio di Francia sarà visibile in diretta solo sui canali a pagamento Sky, mentre qualifiche e gare saranno disponibili in differita sul canale gratuito Cielo. Qui di seguito gli orari:

Sky Sport MotoGP HD | canale 208

Giovedì 14 Maggio

16.55 conferenza stampa piloti: parteciperanno Valentino Rossi (Movistar Yamaha Motogp ), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3) e Johann Zarco (Ajo Motorsport)

Venerdì 15 Maggio

9.00: prima sessione prove libere Moto3

9.55: prima sessione prove libere MotoGP

10.55: prima sessione prove libere Moto2

13.10: prove libere 2 Moto3

14.00: prove libere 2 MotoGP

15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 16 Maggio

9.00: prove libere 3 Moto3

9.55: prove libere 3 MotoGP

10.55: prove libere 3 Moto2

12.35: qualifiche Moto3

13.30: prove libere 4 MotoGP

14.10: qualifiche MotoGP

15.05: qualifiche Moto 2

17.00: conferenza stampa

Domenica 17 Maggio

8.40: warm up Moto 3, Moto 2 e Motogp

11.00: gara Moto3

12.20: gara Moto2

14.00: gara MotoGP

Cielo TV | canale 26 DTT

Sabato 16 maggio

19.50 Sintesi Qualifiche MotoGP, Moto2, Moto3

Domenica 17 maggio

14.15 Differita Gara Moto3

15.35 Differita Gara Moto2

18.35/23.00 Differita Gara MotoGP