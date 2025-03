Moto2 Brno: Rabat imprendibile domina la gara

Lo spagnolo del team MarcVDS Tito Rabat domina senza alcun problema la gara sul tracciato ceco di Brno. Nemmeno le gocce di pioggia intimoriscono il forte pilota spagnolo. Si classifica in seconda posizione Mika Kallio autore di un weekend travagliato con due cadute all'attivo. Ottimo terzo posto e primo podio in moto2 per Sandro Cortese. La bandiera azzurra viene tenuta alta da Franco Morbidelli che chiude in 8 posizione.

Cronaca:

Pronti via ed è' subito il poleman Rabat tiene la prima posizione davanti ad uno splendido Sam Lowes. Più in difficoltà Cortese che al termine del primo giro paga un secondo dai due di testa. Mika Kallio capisce la situazione,passa il tedesco e mette nel mirino il compagno di squadra. 3 giro Kallio svernicia Lowes e prova a ricucire il gap da Rabat. Dietro molto in palla Mattia Pasini forte del fatto di aver montato una gomma morbida al posteriore. 4 giro Sam Lowes saluta le speranze di podio vanificando tutto il lavoro svolto con una scivolata. La chiusura del' anteriore e' fatale per il britannico. Il pilota di casa Speed up torna in sella e riprende la corsa in ultima posizione per poi ritirarsi. Intanto Rabat martella giri record e non distante da lui il compagno Mika Kallio gira su tempi simili ma un pelo peggiori. Gara anonima di Simone Corsi che perde posizioni su posizioni scalando la classifica in negativo uscendo anche dalla zona punti. A metà gara Rabat sembra imprendibile e porta il suo vantaggio a 3 secondi sul compagno di box. Uno spiraglio in casa Italia porta il nome di Franco Morbidelli. Il pilota del team Italtrans abbassa il proprio personale giro dopo giro e dalla sua 10 posizione mette nel mirino le tre posizioni davanti a lui. A 6 giri dal termine Morbidelli fulmina sia Zarco che Schrotter. A 5 giri dalla fine alcune gocce di pioggia fanno capolino sulla corsa senza però impensierire i piloti. Negli ultimi tre giri l'unica "lotta" in pista e' quella tra i due svizzeri ( Luthi e Aegerter), Vinales e Simon. Più dietro si riprende Simone Corsi che torna in zona punti; crolla invece Mattia Pasini forse tradito dalla gomma morbida. L' ultimo giro e' una passerella per il leader della corsa e del mondiale che taglia il traguardo in prima posizione. Dietro di lui Mika Kallio e Sandro Cortese al suo primo podio in moto2. Il quarto posto se lo aggiudica Luthi davanti ad Aegerter. Vinales conclude sesto e davanti ai due alfieri del team Italtrans Simon e il nostro Franco Morbidelli. Solo 12esimo Simone Corsi mentre fuori dalla zona punti Pasini (17 ) e Russo (23)

classifica:

1 25 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 157.8 41'05.058

2 20 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 157.6 +3.274

3 16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 157.4 +6.227

4 13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 157.2 +8.083

5 11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 157.2 +8.145

6 10 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 157.2 +9.392

7 9 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 157.1 +10.669

8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 156.8 +14.561

9 7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 156.8 +15.242

10 6 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 156.7 +17.170

11 5 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 156.4 +21.328

12 4 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 156.4 +21.534

13 3 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 156.4 +21.686

14 2 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 156.4 +21.985

15 1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 156.4 +22.144

16 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 156.3 +23.588

17 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 156.2 +23.865

18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 156.2 +23.960

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 156.2 +25.367

20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 156.1 +25.719

21 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 155.6 +33.473

22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 155.6 +33.890

23 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 155.6 +34.152

24 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 155.6 +34.307

25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 155.6 +34.575

26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 155.4 +36.821

27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 154.6 +50.747

28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 153.9 +1'01.646

29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 153.9 +1'01.765

30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 151.6 +1'39.362

31 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 150.4 +2'00.810